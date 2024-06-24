Чекаємо свіжих вітрів та хмарності: коли до Києва завітає комфортна погода

Місто трохи відпочине від спеки

На початку останнього тижня червня у столиці України протримається невелика хмарність та іноді пориви свіжого вітру. Водночас дощу в ці дні не передбачається.

Протягом 24-26 червня денна температура коливатиметься від +22…25 °C, а нічна — стабільно +16 градусів. Такий прогноз дали у Meteofor.

У понеділок, 24 червня, у першій половині доби прогнозується ясна погода, але вдень вже набіжать на небо хмари, які протримаються до пізнього вечора. У денний час показники термометрів зафіксуються біля +22 градусів, а вночі показували +16 градусів. Протягом дня у місті дутимуть свіжі вітри — 8-9 м/с.

Наступного дня, 25 червня, також передбачається невелика хмарність. Температура повітря вдень прогріється до +25 °C, а вночі охолоне до +16 °C. Максимальна потужність вітрів очікується з ранку і до пізнього вечора — свіжі 8-9 м/с.

У середині тижня, 26 червня, похмура погода у місті триматиметься лише вдень. У денний час показники на термометрах покажуть до +25 градусів, а вночі температура опуститься до +16 градусів. У цей день свіжих вітрів не передбачається.

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