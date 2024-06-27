Исключенные из военного учета должны пройти ВВК: кто и когда это должен сделать

Ни один нормативно-правовой акт не устанавливает, нужно ли таким мужчинам прийти в ТЦК только для получения отметки

В Украине с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Для военнообязанных ввели новые правила военного учета и прохождения ВВК. Во время военного положения и мобилизации постановление о годности военной службы имеет другие сроки действительности.

" Телеграф" со ссылкой на NV рассказывает, нужно ли проходить ВВК исключенным из военного учета повторно. А также сколько действительно постановление ВЛК.

Обратите внимание, что исключение из военного учета означает, что лицо перестает быть военнообязанным или военнослужащим. Больше на нее не распространяются правила по военному учету, оповещению, военной службе или мобилизации.

Исключены из учета – нужно ли проходить ВВК повторно для установления пригодности

В Минбороны отмечают, что лица, исключенные из военного учета по состоянию здоровья, должны также прибыть для уточнения данных в ТЦК. Например, спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью Radio NV отметил, что лица, признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья после 2022, должны прийти в ТЦК, чтобы пройти ВВК повторно.

Однако представитель Генерального штаба Украины полковник Юрий Глущенко в интервью NV сказал, что исключенные из военного учета не должны обновлять свои данные. Однако законом предусмотрено, что с 18 мая во время действующего военного положения и объявления общей мобилизации каждый мужчина от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ и документ, удостоверяющий личность.

Исключенные из военного учета по состоянию здоровья и по достижению предельного возраста уже не являются военнообязанными и на них не распространяются правила по военному учету и мобилизации военнообязанных. Однако ни один нормативно-правовой акт не устанавливает, нужно ли таким мужчинам прийти в ТЦК только для получения отметки и не заставляет их повторно проходить для этого ВВК.

Исключенными из военного учета могут быть следующие военнообязанные:

кто ранее был приговорен к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

кто по состоянию здоровья признан непригодным к военной службе в военное положение с исключением из военного учета;

кто достиг предельного возраста нахождения в запасе;

призванные или принятые на военную службу;

проходящие военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования;

военнослужащих или умерших военнообязанных;

кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину.

ВЛК ― сколько действительное постановление

1. В мирное время повторное медицинское освидетельствование проводится:

для военнообязанных — один раз в 5 лет ВЛК районных, городских ТЦК;

для офицеров запаса — во время очередного аттестования указанными ВВК;

для рядового сержантского и старшинского состава запаса – в случае изменения назначения;

2. Во время мобилизации или военного положения на военно-врачебную комиссию направляются:

лица, которые не проходили медицинское освидетельствование или у которых истек срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе;

граждане, уточнившие свои учетные данные, вызываются повесткой после уточнения данных;

Срок действий постановления ВЛК о пригодности в этот период для военнообязанных и резервистов составляет один год.

В Украине обнародовали список заболеваний кожи, а также подкожной клетчатки. Они служат основанием для признания военнообязанного непригодным к службе. "Телеграф" рассказал об этих болезнях.