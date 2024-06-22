Если не мужчина не проходил "срочку", его могут мобилизовать? Юрист подробно объяснил

Юрист напомнил, как проходит мобилизация в Украине

В Украине продолжается военное положение и мобилизация. На службу могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Однако многих интересует вопрос, а могут ли призвать мужчину, если он не проходил срочную службу.

Юрист Даниил Гончаренко в комментарии "24 каналу" дал подробный ответ. По его словам, наличие и отсутствие опыта в военном деле не влияет на вручение повестки.

"Лица, которые не проходили срочную военную службу, формируют так называемый общественный резерв – лица, которые могут быть привлечены для комплектования и пополнения рядов военных Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, других военных формирований в случае мобилизации", – объяснил юрист.

Это означает, что мужчину, у которого нет брони на работе или отсрочки от мобилизации, могут мобилизовать. Единственным условием для пригодности к прохождению службы является военно-врачебная комиссия (ВЛК). Если врачи найдут проблемы со здоровьем, которые могут помешать прохождению службы, то мужчину мобилизовать не смогут.

"Учитывая отсутствие предварительного военной подготовки, таких новобранцев сначала необходимо научить основам военного дела в учебных центрах или на полигонах до того, как они смогут непосредственно приобщиться к боевым действиям", – объяснил Даниил Гончаренко.

Он подчеркнул, что человека не могут сразу отправить на передовую, если к него нет опыта. Сначала его обучат обращаться с оружием, научат тактической подготовке, основам военного дела и другим вещам. В среднем курс молодого бойца занимает около трех месяцев в учебных центрах.

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