Мобилизация заключенных в Украине: комбат Третьей штурмовой рассказал, что это дало украинской армии

В Украине цивилизованный подход к мобилизации осужденных

Мобилизация заключенных, которую недавно разрешили в Украине, не способна существенно улучшить ситуацию с мобилизационным ресурсом в целом. Об этом заявил комбат Второго батальона Третьей штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

По его словам, потенциал того, сколько может дать украинской армии мобилизация заключенных очень низок и это объясняется несколькими факторами. Об этом Кухарчук рассказал в интервью "Украинской правде".

"У РФ перед историей с "Вагнером" и "Штормом Z" сидело 700 тысяч. У нас сидит 30 тысяч. Из тех 700 тысяч они сначала набирали всех желающих, а потом поняли, что могут набирать всех просто. А какая разница, кого, если все равно будет стерто?", — сказал Кухарчук.

В отличие от России, в Украине, во-первых, есть ограничения по статьям. Во-вторых, есть ограничения по состоянию здоровья. В-третьих, большинство бригад берет не всех желающих из этой категории мобилизованных, хотя есть и такие бригады, что не перебирают, добавил комбат.

"Я искренне уверен, что история с заключенными должна показать, что мы не такие, как россияне. Очень надеюсь, что подобное будет принято и по СИЗО, потому что в следственных изоляторах очень многие сидят, а некоторые сидят годами", — сказал Кухарчук.

Также по его словам, с самого начала полномасштабного вторжения была 116 статья, позволявшая по представлению прокуратуры брать бригадам таких людей.

"Но прокуратура не хочет этим заниматься. Во-первых, она берет на себя ответственность. Во-вторых, а дела, а показатели? Мы живем в обществе, где показатели намного важнее результата в целом", — отметил Кухарчук.

На вопрос о том, скольким осужденным уже удалось мобилизовать в Третью штурмовую, Кухарчук ответил прямо, однако отметил, что бригада столкнулась с бюрократической волокитой.

"Проблема в том, что нас не внесли в первоочередной список. Я никого не виню, я искренне надеюсь, что это просто бюрократическая ошибка. Скажем так, анкет именно к нам в бригаду под тысячу где-то есть", — сказал комбат.

Напомним, ранее Телеграф сообщал о том, что в Минюсте рассказали, как продвигается мобилизация осужденных в Украине.