Мобилизация в Украине: дадут ли отсрочку мужчине, если третий ребенок "на подходе"
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Законодательство четко объясняет этот нюанс
Военнообязанные украинцы, чья жена беременна третьим ребенком, не могут получить отсрочку от мобилизации в ряды ВСУ. Это предусмотрено обновленным профильным законодательством.
Это объяснил адвокат Андрей Карпенко на сайте онлайн-консультаций b2bconsult. Он отметил, что отсрочку могут получить военнообязанные, у которых три или больше ребенка и отсутствуют долги по алиментам.
"Беременность женщины не равно наличию ребенка. Только после рождения ребенка мужчина будет иметь право на отсрочку от мобилизации", — отметил он.
Новый закон о мобилизации начал действовать с 18 мая. Согласно его положениям на службу не могут призвать женщин и мужчин, на удержании которых есть трое или больше несовершеннолетних детей.
Однако это не касается тех военнообязанных, имеющих задолженность по алиментам, общий размер которой превышает суму платежей за три месяца.
Как сообщалось ранее, в Раде оценили темпы мобилизации в Украине после принятия нового закона. Там не исключают, что вскоре можно будет вернуться к вопросу о демобилизации.