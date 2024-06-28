Света будет больше? Производить и продавать электроэнергию будет Укрзализныця

Это поможет покрыть не только собственные потребности

В связи с острой нехваткой электроэнергии в Украине Укрзализныця планирует в ближайшее время построить газовые электростанции общей мощностью 250 МВт. Они будут обеспечивать светом не только компанию и подключенных потребителей, но и других объектов.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци". Отмечается, что газовые электростанции будут построены в разных регионах страны.

Планируется, что десятки газовых электростанций в первую очередь будут установлены в областных центрах. Они обеспечат электроэнергией железнодорожный транспорт, социальную сферу, а также объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики.

"На сегодняшний день Укрзализныця проводит активные переговоры с поставщиками и международными финансовыми организациями для быстрой реализации этого проекта", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Добавим, что Укрзализныця входит в ТОП-5 крупнейших распределительных компаний Украины. У предприятия более 100 тысяч присоединенных потребителей, однако лимиты потребления обеспечивают потребности предприятия только на 75%. Дефицит в электроснабжении может повлиять и на движение поездов, и на предоставление коммунальных услуг для бытовых потребителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как операторы манипулируют на рынке электроэнергии. А если установить тарифный счетчик электроэнергии, вы сможете платить за свет меньше.