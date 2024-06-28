Укр

Света будет больше? Производить и продавать электроэнергию будет Укрзализныця

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Укрзализныця будет заниматься не только перевозками
Укрзализныця будет заниматься не только перевозками

Это поможет покрыть не только собственные потребности

В связи с острой нехваткой электроэнергии в Украине Укрзализныця планирует в ближайшее время построить газовые электростанции общей мощностью 250 МВт. Они будут обеспечивать светом не только компанию и подключенных потребителей, но и других объектов.

Об этом сообщается на сайте "Укрзализныци". Отмечается, что газовые электростанции будут построены в разных регионах страны.

Планируется, что десятки газовых электростанций в первую очередь будут установлены в областных центрах. Они обеспечат электроэнергией железнодорожный транспорт, социальную сферу, а также объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики.

"На сегодняшний день Укрзализныця проводит активные переговоры с поставщиками и международными финансовыми организациями для быстрой реализации этого проекта", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Добавим, что Укрзализныця входит в ТОП-5 крупнейших распределительных компаний Украины. У предприятия более 100 тысяч присоединенных потребителей, однако лимиты потребления обеспечивают потребности предприятия только на 75%. Дефицит в электроснабжении может повлиять и на движение поездов, и на предоставление коммунальных услуг для бытовых потребителей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как операторы манипулируют на рынке электроэнергии. А если установить тарифный счетчик электроэнергии, вы сможете платить за свет меньше.

Теги:
#Укрзализныця #Электроэнергия #Свет