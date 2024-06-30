Какие документы нужны для обновления данных в ТЦК в июле: список

Некоторые данные не требуют документального подтверждения

До 16 июля призывники, военнообязанные и резервисты обязаны уточнить свои военно-учетные данные, включая адрес фактического проживания. В частности, это можно сделать в центрах предоставления административных услуг и территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Для обновления данных необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

РНОКПП (ранее индивидуальный налоговый номер. — Ред.);

военно-учетные документы;

медицинские документы;

водительское удостоверение (если есть);

справку об образовании;

документы, подтверждающие состав семьи, наличие детей или опеку над лицами с инвалидностью (при наличии);

документы, удостоверяющие право на отсрочку (если таковые имеются).

Информация, собираемая ТЦК и СП, включает:

ФИО;

место регистрации и фактического нахождения;

семейное положение;

номер телефона и адрес электронной почты;

реквизиты паспорта гражданина и загранпаспорта.

Некоторые данные, вроде телефонного номера, не требуют документального подтверждения. В то же время для внесения в Единый реестр военнообязанных большинство изменений должно быть подтверждено соответствующими документами.

В случае, если военнообязанный имеет право на отсрочку от мобилизации, нужно взять документы, которые это подтвердят. Водительское удостоверение следует брать только тем, кто хочет служить водителем.

Кроме того, следует иметь медицинские документы. Военно-врачебная комиссия имеет доступ к системе Helsi, поэтому у медиков будут данные о состоянии здоровья военнообязанных. Однако, если лицо знает о диагностированных у него болезнях или не занесенных в Helsi справки, соответствующие документы следует взять с собой в ТЦК. В случае установленной инвалидности следует прихватить справку МСЭК.

Ранее "Телеграф" также писал, владельцам каких авто следует как можно быстрее обновить данные в ТЦК. Если это не сделать, им грозит штраф до 60 тысяч гривен.