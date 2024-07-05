Нельзя допустить еще один "Минск": генсек НАТО оценил готовность РФ к мирным переговорам

В НАТО считают, что необходимо усиливать разностороннюю поддержку Украины

В НАТО не видят признаков того, что Россия и ее президент Владимир Путин готовы к мирным переговорам с Украиной об окончании войны. Более того, члены Альянса не намерены вмешиваться в этот процесс — Украина сама должна принять решение, когда это начать.

Об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе, передает "24 канал". В полномочия Альянса входит исключительно поддержка нашей страны и бесперебойные поставки военной помощи.

По словам Столтенберга, НАТО не будет диктовать Украине, какие условия приемлемы для начала мирных переговоров с Россией.

"Что мы должны сделать как союзники по НАТО, так это помочь Украине укрепить свои позиции. Потому что мы знаем, что существует очень сильная связь между происходящим за столом переговоров и ситуацией на поле боя", — сказал Йенс Столтенберг.

Однако он отметил, что сейчас нет признаков того, что Владимир Путин действительно готов к началу перемирия, несмотря на все его публичные заявления. Генсек напомнил, что в своем последнем предложении российский диктатор заявил, что Украина должна отказаться от четырех областей. При чем речь идет не только о захваченных территориях, но и о населенных пунктах, которые под контролем нашей страны. Также президент РФ требует, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.

Йенс Столтенберг напомнил, что война в Украине началась еще в 2014 году, но даже подписание "Минских договоренностей" не остановило Путина от дальнейшего развития конфликта. Поэтому, чтобы остановить агрессию, необходимо сделать Украину полноправным членом Альянса.

"Мы не можем иметь еще один "Минск". Что нам сейчас нужно — так это нечто действительно заслуживающее доверия; то, что на самом деле остановит войну и Россия прекратит свою агрессию. Когда боевые действия окончатся, нам нужна безопасность. Нам нужно дать возможность украинцам сдерживать, но нам также нужны определенные гарантии безопасности для Украины", – подчеркнул Столтенберг.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Йенс Столтенберг оценил готовность Украины вступить в НАТО. Он считает, что процесс переговоров о присоединении пора начинать уже сейчас.