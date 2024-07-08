Мобилизация в Украине: как узнать на какую должность попадет военнообязанный

Большинство мобилизированных попадают на службу по своей ВУС

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а в ряды ВСУ попадает все больше людей. Многие из них впоследствии будут проходить службу по своей воинско-учетной специализации (ВУС), или же получат другую.

Об этом рассказал адвокат, кандидат юридических наук и офицер юстиции Евгений Филипец в интервью изданию "Украинская правда". Он отметил, что если у человека уже есть своя военно-учетная специализация, то скорее всего он будет проходить службу именно по ней.

При этом мобилизированного точно отправят на обучение, если воинской специальности у него нет.

"Когда есть нужда в назначении военнослужащих на должности по новой специализации, этому обязательно должна предшествовать соответствующая подготовка", — сказал Филипец.

Вместе с тем, он отметил, что в нынешних условиях военнослужащих могут назначать по должностям, предусмотренными "штабами военного времени". То есть они могут получить новую специализацию с учетом уже имеющегося опыта или текущих нужд армии.

ВУС прописывается в военных билетах на странице 10-12, если же военнообязанный является офицером запаса, то он может найти эти данные на странице 4. Также военнообязанные могут увидеть ее в приложении "Резерв +" после обновления данных.

Список всех воинско-учетных специализация можно найти, например, на сайте Верховной Рады по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, в мирное время военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию раз в пять лет, однако в военное время им придется это делать каждый год.