После 17 июля остановили работники ТЦК: юрист рассказала об алгоритме действий

Теперь любые действия работников ТЦК будут считаться законными

После 17 июля те, кто не обновил персональные данные, должны будут выплатить штраф и получат повестку на обновление персональных данных. А те, кто обновил данные, оштрафованы не будут, но получат повестку на прохождение ВЛК.

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало. Все зависит от того, были ли обновлены персональные данные и есть ли в наличии у военнообязанного действующий военно-учетный документ.

"В любом случае, при остановке в общественных местах, представители ТЦК и СП или полиции имеют право проверять военно-учетные документы (ВОД), являются ли они действующими и соответствуют ли они данным/сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР)", — отметила Марина Бекало.

"Любые действия представителей ТЦК и СП с полицейскими в общественных местах, на блок-постах или на границе, связанные с проверкой ВОД и/или вручением повесток в ТЦК и СП, скорее всего, будут считаться законными (в частности по судебной практике)", — добавила Марина Бекало.

Она отметила, что должностные лица ТЦК и СП не должны осуществлять меры физического воздействия или психологического принуждения, силой задерживать граждан и доставлять в ТЦК и СП и содержать в помещении, отбирать собственные вещи, документы или средства связи. Соответственно, такие действия могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение, незаконное лишение свободы или похищение человека и будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП.

Ранее мы рассказывали, как узнать на какую должность попадет военнообязанный. Также "Телеграф" писал, что грозит мужчинам за отказ обновить военно-учетные данные.