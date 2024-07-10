Хирург из "Охматдета" делал операцию пятимесячному ребенку во время взрыва: он рассказал, как это было (видео)
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Вместе с ним в операционной балы медсестра и анестезиолог
Во время ракетного удара по "Охматдету", который 8 июля совершили российские оккупанты, врач-хирург Олег Голубченко проводил в больнице операцию пятимесячному ребенку. Когда прогремел взрыв, он тут же оказался на полу.
Об этом медик рассказал в эфире телеканала "Киев24". По словам хирурга, медсестра, находившаяся в помещении операционной, получила травму лица.
"Когда все это произошло, я был на полу. Анестезиолог был в другом углу операционной. Второй хирург тоже лежал. У медсестры очень большое кровотечение было на лице", — вспоминает Олег Голубченко.
Затем, по словам хирурга, анестезиолог поднялся и сказал, что аппарат не работает, и нужно делать искусственное дыхание пятимесячному ребенку.
"У нас нашелся мешок Амбу (ручной аппарат для искусственной вентиляции легких – Ред.), он (анестезиолог – Ред.) вручную его подсоединил и проверил все параметры", – отметил Голубченко.
Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".
Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 июля российские оккупанты устроили массированную ракетную атаку по Украине. В частности взрывы прогремели в Киеве. Как вскоре стало известно, враг атаковал больницу "Охматдет", где на то время находились дети с родителями.