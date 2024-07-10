Хірург із "Охматдиту" робив операцію п’ятимісячній дитині під час вибуху: він розповів, як це було (відео)

Разом з ним в операційній бали медсестра та анестезіолог

Під час ракетного удару по "Охматдиту", який 8 липня здійснили російські окупанти, лікар-хірург Олег Голубченко проводив у лікарні операцію п’ятимісячній дитині. Коли пролунав вибух, він одразу опинився на підлозі.

Про це медик розповів в ефірі телеканалу "Київ24". За словами хірурга, медсестра, яка перебувала в операційному приміщенні, отримала травму обличчя.

"Коли все це сталося, я був на підлозі. Анестезіолог був в іншому кутку операційної. Другий хірург теж лежав. У медсестри дуже велика кровотеча була на обличчі", — згадує Олег Голубченко.

Потім, за словами хірурга, анестезіолог піднявся та сказав, що апарат не працює, і треба робити штучне дихання п’ятимісячній дитині.

"У нас знайшовся мішок Амбу (ручний апарат для штучної вентиляції легень – Ред.), він (анестезіолог – Ред.) вручну його приєднав та перевірив усі параметри", – зазначив Голубченко.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 липня російські окупанти влаштували масовану ракетну атаку по Україні. Зокрема вибухи пролунали у Києві. Як невдовзі стало відомо, ворог атакував лікарню "Охматдит", де на той час перебували діти з батьками.