Планы Путина, удар по "Охматдету" и просьба к Штатам: главное из выступления Зеленского в Вашингтоне

Украинский лидер сделал ряд важных заявлений, которые должны были услышать союзники

Владимир Зеленский выступил с речью в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне в среду, 10 июля. Он призвал Штаты и других союзников идти на более решительные шаги и дать возможность ВСУ бить по территории РФ, рассказал об ударе по "Охматдету", а также раскрыл планы диктатора Владимира Путина.

"Телеграф" собрал основные тезисы главы государства во время выступления. Отметим, что его обращение звучало во время визита мировых лидеров на 75-й саммит НАТО.

В ходе своего выступления президент затронул важные темы, которые сейчас актуальные в контексте войны в Украине. Он озвучил, какое оружие необходимо украинским воинам и сколько его нужно. Также украинский лидер в очередной раз обосновал необходимость получения от Штатов разрешения бить западным оружием по территории РФ.

"Сейчас все ждут ноябрь. И Путин тоже ждет ноябрь"

"Американцы ждут ноябрь. И Европа, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион – весь мир ждет ноябрь. И, честно говоря, Путин тоже ждет ноябрь, но убивает и разрушает, чтобы подготовиться – быть готовым ко всему, что может принести ноябрь. Даже юбилейный саммит НАТО, который должен стать главным событием, на самом деле не выглядит сильно в медиа по сравнению с тем, что ожидается с ноября. Кажется, люди даже не замечают, что НАТО расширилось сразу на две новые страны – это историческое событие, но оно находится в тени другой истории".

Справка: 5 ноября состоятся выборы президента США.

"Если США выйдут из НАТО, то мир потеряет балтийские страны, Польшу"

"Я не знаю кто будет президентом США. Я надеюсь, что Соединенные Штаты никогда не выйдут из НАТО, потому что иначе мир потеряет очень много стран. Потому что такие как Путин… мы потеряем небольшие государства, которые рассчитывают на Америку и НАТО, американское лидерство. Мы потеряем балтийские страны, Польшу и другие страны, которые очень чувствительно относятся к этой теме. И я надеюсь, что США никогда всерьез не будут думать о выходе из НАТО. Я так думаю. Но это не мое решение, я просто делюсь с вами своим мыслями".

"Путин хотел быстро оккупировать Харьков"

"У него была информация о задержке американской помощи. Он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением, поэтому хотел оккупировать быстро Харьков, где живет полтора миллиона сейчас. Очень близко к границе".

"Россия ежемесячно наносит около 3500 ударов по Харьковщине управляемыми авиабомбами (КАБ)"

"Как они используют эти КАБы? Из самолетов. Там, где самолеты стоят, знаем ли мы об этих базах? Да. Мы хотим ударить по ним, но не можем. Нам не позволяют. Потому что кто-то кроме нас должен сказать "да".

"Мы можем защитить свои города, если США сделают шаг вперед"

"Представьте, чего мы можем достичь, когда все ограничения будут сняты. Точно так же и сейчас мы можем защитить наши города от российских управляемых бомб, если американское руководство сделает шаг вперед и позволит уничтожать российские военные самолеты на их базах. Это даст мгновенный результат".

"Новые Patriot, выделенные США, помогут, но их недостаточно"

"Новые системы Patriot помогут. Но их недостаточно. Их никогда не достаточно. Эти пять систем, конечно, сильно помогут".

"Украине нужно не менее 128 истребителей F-16"

"Проблема с F-16 заключается в количестве и датах их прибытия… Россия ежедневно использует 300 самолетов в операциях против Украины. У нас было решение о 10-20, но даже если их будет 50 — это ничто. У них — 300 бортов, а нам нужно 128. Эти цифры есть у наших союзников. Поэтому до момента, пока у нас не будет этого количества самолетов, мы не сможем стать равными с ними (с россиянами — Ред) в небе, это будет сложно".

"Удар по "Охматдету" — это сигнал Путина всему миру".

"Это очень сложно — терять людей и детей. Вы видите этих людей… родителей, когда их дети умирают. В этот момент вы хотите убить Путина. Он имел цель нанести этот удар накануне саммита НАТО. Это был сигнал его миру, ко всем людям. Это сигнал государствам НАТО, всем нашим союзникам".

Видеорепортаж Яна Доброносова с "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский призвал США снять ограничения по ударам по территории России. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал первоочередные цели.