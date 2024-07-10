Плани Путіна, удар по "Охматдиту" та прохання до Штатів: головне з виступу Зеленського у Вашингтоні

Український лідер зробив низку важливих заяв, які мали почути союзники

Володимир Зеленський виступив із промовою у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана у Вашингтоні у середу, 10 липня. Він закликав Штати та інших союзників йти на більш рішучі кроки й дати можливість ЗСУ бити по території РФ, розповів про удар по "Охматдиту", а також розкрив плани диктатора Володимира Путіна.

"Телеграф" зібрав основні тези глави держави під час виступу. Зазначимо, що його звернення звучало під час візиту світових лідерів до 75-го саміту НАТО.

У ході свого виступу президент торкнувся важливих тем, які зараз актуальні в контексті війни в Україні. Він озвучив, яка зброя потрібна українським воїнам і скільки її потрібно. Також український лідер вкотре обґрунтував необхідність отримання від Штатів дозволу бити західною зброєю по території РФ.

"Зараз усі чекають на листопад. І Путін теж чекає на листопад"

"Американці чекають на листопад. І Європа, Близький Схід, Індо-Тихоокеанський регіон – весь світ чекає на листопад. І, чесно кажучи, Путін теж чекає на листопад, але вбиває і руйнує, щоб підготуватися – бути готовим до всього, що може принести листопад. Навіть ювілейний саміт НАТО, який має стати головною подією, насправді не має сильного медіа порівняно з тим, що очікується з листопада. Здається, люди навіть не помічають, що НАТО розширилося одразу на дві нові країни – це історична подія, але вона перебуває в тіні іншої історії".

Довідково: 5 листопада відбудуться вибори президента США.

"Якщо США вийдуть із НАТО, то світ втратить балтійські країни, Польщу"

"Я не знаю, хто буде президентом США. Я сподіваюся, що Сполучені Штати ніколи не вийдуть з НАТО, тому що інакше світ втратить дуже багато країн. Тому що такі, як Путін, ми втратимо невеликі держави, які розраховують на Америку та НАТО, американське лідерство. Ми втратимо балтійські країни, Польщу та інші країни, які дуже чутливо ставляться до цієї теми. І я сподіваюся, що США ніколи всерйоз не думатимуть про вихід із НАТО. Я так думаю. Але це не моє рішення, я просто ділюся з вами своїми думками".

"Путін хотів швидко окупувати Харків"

"У нього була інформація про затримку американської допомоги. Він хотів використати цю паузу понад пів року в Конгресі з цим рішенням, тому хотів швидко окупувати Харків, де живе півтора мільйона зараз. Дуже близько до кордону".

"Росія щомісяця завдає близько 3500 ударів по Харківщині керованими авіабомбами (КАБ)"

"Як вони використовують ці КАБи? З літаків. Там, де літаки стоять, чи знаємо ми про ці бази? Так. Ми хочемо вдарити по них, але не можемо. Нам не дозволяють. Тому що хтось крім нас має сказати" так ".

"Ми можемо захистити свої міста, якщо США зроблять крок уперед"

"Уявіть, чого ми можемо досягти, коли всі обмеження будуть зняті. Так само і зараз ми можемо захистити наші міста від російських керованих бомб, якщо американське керівництво зробить крок уперед і дозволить знищувати російські військові літаки на їхніх базах. Це дасть миттєвий результат".

"Нові Patriot, виділені США, допоможуть, але їх недостатньо"

"Нові системи Patriot допоможуть. Але їх недостатньо. Їх ніколи не достатньо. Ці п’ять систем, звичайно, сильно допоможуть".

"Україні потрібно не менше 128 винищувачів F-16"

"Проблема з F-16 полягає в кількості та датах їх прибуття… Росія щодня використовує 300 літаків в операціях проти України. У нас було рішення про 10-20, але навіть якщо їх буде 50 — це ніщо. У них — 300 бортів, а нам потрібно 128. Ці цифри є у наших союзників. Тому до моменту, поки ми не матимемо цієї кількості літаків, ми не зможемо стати рівними з ними (з росіянами — Ред) у небі, це буде складно".

"Удар по "Охматдиту" — це сигнал Путіна всьому світу".

"Це дуже складно — втрачати людей і дітей. Ви бачите цих людей… батьків, коли їхні діти помирають. У цей момент ви хочете вбити Путіна. Він мав за ціль завдати цього удару напередодні саміту НАТО. Це був сигнал його світу, до всіх людей". Це сигнал державам НАТО всім нашим союзникам".

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Зеленський закликав США зняти обмеження щодо ударів по території Росії. Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав першочергові цілі.