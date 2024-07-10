Прорыв в войне? При каких условиях Польша будет сбивать российские ракеты над Украиной

Подписанный Зеленским и Туском документ должен взвешивать каждое слово и каждую запятую

Украина и Польша заключили соглашение о безопасности: документ предусматривает возможность перехвата российских ракет и дронов страной-членом НАТО. Такое сообщение 8 июля распространил Офис президента. Среди многочисленных двусторонних соглашений по безопасности, заключенных Украиной в последние месяцы с государствами-партнерами, перехват российских ракет союзниками кажется как действительно мощный и конкретный шаг в поддержку страны.

Действительно ли Польша готова к таким радикальным мерам, ведь российские ракеты уже нарушали воздушное пространство наших западных соседей, а в ответ Россия получала большое "ничего". В этом вопросе разбирался "Телеграф".

"Возможный" перехват

Если прочитать новость на сайте Офиса президента дальше громкого заголовка, то становится понятным, что в рамках подписанного соглашения между Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском, сбивать российские дроны и ракеты наши соседи не так чтобы очень обязуются.

"Документ впервые из уже подписанных двусторонних соглашений безопасности предусматривает возможность перехвата ракет и дронов в воздушном пространстве нашей страны, выпущенных в направлении Польши", — отмечается в официальном сообщении.

Фиксируем: имеем только "возможность перехвата" и не всех ракет, а только выпущенных в направлении Польши. Хотелось бы другого, но уже хоть что-нибудь.

Впрочем, если обратиться к тексту оригинала сделки, то даже это "хоть что-нибудь" медленно растворяется в бюрократических формулировках.

"Участники соглашаются с необходимостью продолжения двустороннего диалога и диалогов с другими партнерами, направленных на изучение обоснования и целесообразности возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и дронов, выпущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные государствами и причастными организациями", — сказано в тексте соглашения.

То есть перехват ракет, который и так лишь гипотетический, еще предстоит обсудить с партнерами и решить, насколько он целесообразен и обоснован. В сухом остатке есть только громкие заявления без конкретно зафиксированных обязательств.

Дипломатический сленг

Но! Вдруг все эти "продолжения двустороннего диалога", "изучение обоснования", "возможный перехват" — всего лишь дипломатический сленг, а на самом деле Польша реально готова помочь закрыть небо над частью Украины, просто в официальных документах нужно было написать именно так неуверенно?

— Такие документы готовят очень тщательно, измеряют каждое слово, каждую запятую. Это очень серьезный документ, который готовят военные и все стороны, вовлеченные в вопросы безопасности. И если бы не было готовности [в Польше сбивать российские ракеты], то не было бы даже таких формулировок, — уверяет "Телеграф" бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко. — Если в документе говорится, что обе стороны готовы "рассмотреть вопрос о…" это значит, что готовность такая есть. Уже тот факт, что об этом говорится публично, означает, что результат для нас может быть весьма положительным.

— Это доброе намерение и готовность поляков над этим работать. Они настроены на победу Украины и готовы рисковать, – добавляет в комментарии "Телеграфу" дипломат и эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Впрочем, по словам эксглавы МИДа, если вопрос действительно реализуется, это будет прорыв и первый очень важный элемент привлечения стран-членов Альянса к участию в войне. А такого прямого привлечения, как известно, Североатлантический союз опасается. Однако некоторые страны могут выступать в авангарде.

— Те страны, которые на своей шкуре исторически узнали, что такое быть под сапогом российского оккупанта, они хорошо знают, что нужно делать какие-то шаги, чтобы мы победили вместе. Если первая такая ласточка будет успешной, она откроет перспективу, а там дальше и другие страны подтянутся, — отмечает Огрызко.

Тем не менее, игнорировать главного донора Альянса — США, Польша все же не сможет.

— Сложность вопроса в том, что Польша не может самостоятельно принять такое решение, ведь она является членом НАТО и фактически позиция Вашингтона может ограничивать других членов Североатлантического Альянса, мол, НАТО не является стороной конфликта. Хотя это ерунда, что Альянс не может сбивать российские ракеты. Ракеты не пилотируемые, там нет российских военных и это не будет означать непосредственное столкновение с РФ. Тем более мы видели, как США и страны региона помогли отбить иранскую атаку на Израиль. Да, Израиль является крупнейшим партнером вне НАТО, но он не является членом Североатлантического Альянса. США не хотят воевать с Ираном, но они приняли решение помочь Израилю.

Предположим, Польша будет сбивать ракеты, но противоракетные средства достаточно дорого стоят. Соответственно, полякам потребуется либо компенсация, либо чтобы США бесплатно предоставляли боекомплект, — резюмирует Хара.

В самих же Штатах украинско-польский договор безопасности пока комментируют осторожно. Так, представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что у него нет информации об изменении в политике США или НАТО, однако каждый член Альянса имеет право обсудить вопросы изменений в политике НАТО с другими странами-членами.

"На этой неделе состоится саммит, и я уверен, что это можно обсудить", — отметил Миллер.

На что способна Польша

Но кроме политических препятствий есть и чисто техническая сторона вопроса. Способна ли польская система ПВО перехватывать российские ракеты в небе Украины?

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, это вполне реально.

— Польские Patriot развернуты на границе, поэтому чисто технически сбивать ракеты над Львовской областью нет никаких проблем. Да, потребуется какая-то интеграция с нашей системой ПВО, ведь польская система может работать по собственным радиолокационным станциям, но опять же, технических проблем нет. Кроме того, польские F-16 имеют больше возможностей, чем наши МиГ-29 или Су-27. Сбивать с F-16 Х-101 или какую-нибудь другую ракету воздушного базирования, это вообще будет просто тир для польских истребителей. Это полигонные условия, — объяснил "Телеграфу" Жирохов.

По мнению эксперта, польская система ПВО могла бы закрыть запад Украины. Дальше — нет.

Однако, по словам бывшего спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната, возможности Польши в небе над Украиной несколько преувеличены.

— Если это комплекс Patriot, то он стреляет на 150 километров. И это в идеальных условиях и не на границе, где относительно горная местность. Но когда ракеты уходят низко, обнаружить их очень сложно. Если они дадут свои комплексы во Львовскую или Волынскую область, не вопрос, можно сбивать. А они это сделают? Со своей территории они ничего не сделают, ведь ракета сбивается очень близко, а дальность комплексов ограничена, – пояснил "Телеграфу" Игнат.

Что же касается польской авиации, тех же F-16, то с территории Польши они также будут не слишком эффективными.

— F-16 уже совсем другой разговор, но опять же: они будут залетать на территорию Украины? Если не залетать, то дальность ракет такая же, как в комплексе, то есть не такая уж большая. А ведь еще нужно подлететь к цели на определенное расстояние, — резюмировал Юрий Игнат.

Но все эксперты издания сходятся во мнении, что прежде всего нужно решить вопрос в политической плоскости с партнерами, а за это время ракеты РФ могут наделать в Украине еще много бед.