Когда в небе Украины появятся F-16: Блинкен порадовал заявлением (обновлено)

Две страны передают боевые самолеты

В настоящее время проводится передача боевых истребителей F-16 Украине. Уже этим летом они могут быть в украинском небе.

Их передают Дания и Нидерланды. Об этом сказал Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время публичного форума НАТО, пишет "Телеграф".

"Рад сообщить, что сейчас идет передача самолетов F-16 из Дании и Нидерландов, и эти самолеты будут летать в небе Украины этим летом, чтобы убедиться, что Украина может продолжать эффективно защищаться от российской агрессии"— отметил Блинкен.

Также он рассказал, что союзники Украины проделали большую работу, чтобы собрать больше систем ПВО для, особенно "Патриотов", но также и многих других систем. Это, как отметил Блинкен, ключ ко многим вещам: защите народа, инфраструктуры и т.д.

"Это ключ к защите своих сил. Это также ключ к тому, чтобы мы открыли доступ к частному сектору и экономическим инвестициям в Украину, что также будет иметь важное значение для дальнейшего успеха Украины, но люди должны инвестировать в безопасную среду. Итак, эти системы ПВО, которые мы знаем, были задачей номер один для Украины и, как следствие, для альянса, который ее поддерживал. Но это всего лишь часть всеобъемлющего пакета, который мы внедряем, который мы фактически реализовали, чтобы убедиться, что у Украины есть все, что ей нужно для защиты, когда она в этом нуждается", — подытожил Блинкен.

Сообщение прокомментировал известный украинский блогер Роман Шрайк. По его словам, такие заявления не означают, что истребители передают уже прямо сейчас.

"И сразу — это не значит, что F-16 прям сейчас летят в Украину. Это о том, что "процесс идет". В 100500-й раз напомню, что сами самолеты давно готовы к передаче. Но нужны пилоты, техники и инфраструктура аэродромов. Насколько я понимаю, главный затык с последним пунктом", — написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Владимир Зеленский назвал количество F-16, которые получит Украина от Нидерландов.