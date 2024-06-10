"Законная цель": в Госдуме РФ пугают новыми угрозами по F-16

Российский генерал разразился угрозами

Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что истребители F-16, которые должна получить Украина, а также аєродромы их базирования, станут законной целью для России. По его словам, претензий не будет к аэродромам за пределами Украины.

Он сказал, что если эти истребители будут совершать боевые вылеты, в таком случае российские оккупанты будут пытаться их поразить. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщают росСМИ.

"Если они не будут использоваться по прямому предназначению, то не будут (законной целью. — Ред), а вот если они будут принимать участие в боевых вылетах, то, безусловно, будут. Включая и аэродромы, на которых они базируются", — заявил Карталов.

Он добавил, что к аэродромам за пределами Украины не будет претензий, но только если истребители будут там просто храниться, а уже оттуда их будут перевозить на Украину, где оснастят и проведут техническое обслуживание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев не уверен, что истребители F-16 поставят в Украину этим летом. Также есть вероятность, что о них сообщат уже по факту их работы.