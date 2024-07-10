Коли в небі України з’являться F-16: Блінкен порадував заявою (оновлено)

Дві країни передають бойові літаки

В даний час проводиться передача бойових винищувачів F-16 Україні. Вже цього літа вони можуть бути в українському небі.

Їх передають Данія та Нідерланди. Про це сказав Державний секретар США Ентоні Блінкен під час публічного форуму НАТО, пише "Телеграф".

"Радий повідомити, що зараз йде передача літаків F-16 з Данії та Нідерландів, і ці літаки літатимуть у небі України цього літа, щоб переконатися, що Україна може продовжувати ефективно захищатися від російської агресії", — зазначив Блінкен.

Також він розповів, що союзники України виконали велику роботу, щоб зібрати більше систем ППО для, особливо "Патріотів", але також і багатьох інших систем. Це, як зазначив Блінкен, ключ до багатьох речей: захисту народу, інфраструктури тощо.

"Це ключ до захисту своїх сил. Це також ключ до того, щоб ми відкрили доступ до приватного сектору та економічних інвестицій в Україну, що також матиме важливе значення для подальшого успіху України, але люди мають інвестувати у безпечне середовище. Отже, ці системи ППО, які ми знаємо, були завданням номер один для України і, як наслідок, для альянсу, який її підтримував. що їй потрібно для захисту, коли вона цього потребує", — підсумував Блінкен.

Повідомлення прокоментував відомий український блогер Роман Шрайк. За його словами, такі заяви не означають, що винищувачі передають вже зараз.

"І одразу — це не означає, що F-16 прям зараз летять в Україну. Це про те, що "процес йде". У 100500 раз нагадаю, що самі літаки давно готові до передачі. Але потрібні пілоти, техніки та інфраструктура аеродромів. Наскільки я розумію, головний затик з останнім пунктом", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент Володимир Зеленський назвав кількість F-16, яку отримає Україна від Нідерландів.