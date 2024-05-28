Когда F-16 будут в Украине? Умеров рассказал, с чем есть сложность

Украина будет рада любому количеству западных истребителей

Украина рассчитывает получить американские истребители F-16 "очень скоро". Что касается количества самолетов, то его не раскрывают.

Подробности о поставках F-16 озвучил министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Reuters. По его словам, Силы обороны рассчитывают на военную помощь от союзников, но и производство вооружения внутри страны продолжает увеличиваться.

Рустем Умеров отметил, что западная помощь продолжает прибывать в Украину с опозданием, а это негативно влияет на обстановку на фронте. Украина намерена освободить всю свою территорию до границ 1991 года, но главная задача на ближайшие месяцы — удержать оборонительные линии и подавить врага на суше, в воздухе и на воде.

Для этого Украине нужны истребители F-16, которые наша страна рассчитывает получить "очень, очень скоро", отметил глава Минобороны. Количество для Украины не принципиально, но чем больше, тем лучше.

"Нам нужно столько (F-16 — ред.), сколько мы можем получить. На данном этапе мы сосредоточены на обучении нашего персонала, пилотов. Мы сосредоточены на инфраструктуре, мы сосредоточены на привлечении команд эксплуатации и технического обслуживания и работаем над модернизацией или внедрением большего количества платформ", — сказал Рустем Умеров.

Он добавил, что Украина продолжает наращивать собственное производство оружия, беспилотников и систем РЭБ

Напомним, что ранее было заявлено о том, что американские истребители могут прибыть в Украину в июне-июле 2024 года. Однако анонимный источник из Великобритании не уточнил, какая именно страна первой отправит самолеты F-16.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в поставках самолетов F-16 есть тревожные моменты. Нет гарантий, что истребители не прибудут в Украину даже летом 2024 года, как ранее обещали союзники.