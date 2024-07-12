Отсрочка от мобилизации: на какой срок она предоставляется с 16 июля

Все зависит от продления военного положения

Некоторые военнослужащие в Украине при определенных условиях имеют право на отсрочку, как предусмотрено в законе о мобилизационной подготовке и мобилизации. Правительство уточнило порядок ее предоставления и продолжительности.

А вот создание, состав и работу комиссии, которая будет решать, предоставлять ли отсрочку и на какой срок, предусматривается в постановлении "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

Сколько действует отсрочка от мобилизации в Украине

Право на отсрочку у некоторых военнообязанных остается независимо от того, на какой срок она выдается.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия оснований, предусмотренных соответствующими законами, но не больше срока мобилизации, установленного Указом Президента Украины.

В Украине может быть введена мобилизация и военное положение на 90 суток, после чего оно должно быть продлено соответствующим законодательством. Это означает, что ТЦК и комиссия предоставят отсрочку на 90 дней или примерно на 3 месяца.

В случае продления срока мобилизации проверка оснований призыва на отсрочку от военной службы во время мобилизации будет осуществляться с помощью Единого государственного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Отсрочка также принадлежит и должностным лицам и служащим. Она предоставляется на срок их пребывания в должности, а именно:

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

Председатель и другие члены Счетной палаты;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Управления государственной охраны Украины, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел в Украины;

дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерства иностранных дел Украины, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработка программного обеспечения, администрирования баз данных, внедрения и поддержки новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины;

В случае, если лицо уволили или перевели на другую должность, которой нет в вышеуказанных пунктах, то соответствующий орган государственной власти или другой государственный орган власти в течение одного дня уведомляет письмо об этом в ТЦК, чтобы последний аннулировал отсрочку. Кроме того, он также должен уведомить ТЦК, ЦУ или региональный орган СБУ или соответствующее подразделение разведывательных органов, в которых такое лицо состоит на военном учете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть девять категорий военнообязанных, не получивших отсрочку с 1 июля.