На руинах "Охматдета" музыкой почтили память погибших: эксклюзивные фото и видео

Неравнодушные украинцы принесли к месту удара цветы и не только

В Киеве 12 июля состоялся "Реквием по погибшим" на территории крупнейшей детской больницы "Охматдет". В результате российской атаки 8 июля погибли два человека и больше 50 пострадали, в том числе и дети.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на мероприятии в честь погибших. Реквием исполнил камерный оркестр из Украины "Киев-классик" во главе с главным дирижером Германом Макаренко.

В результате атаки на "Охматдет" погибла врач-нефролог отделения интенсивной и эфферентной терапии хронических интоксикаций Светлана Лукьянчик, а также один из посетителей больницы. Реквием состоялся возле здания травмпункта.

На мероприятии присутствовали как сотрудники больницы и коллеги погибшего доктора, так и неравнодушные украинцы. К руинам они несли цветы, игрушки и сладости.

Напомним, что армия РФ ударила по Киеву 8 июля и попала, в том числе, по детской больнице "Охматдет". Позже стало известно, что враг применил ракеты Х-101, хотя в России пытались и на этот раз откреститься от удара по мирным жителям.

Также стали известны имена пилотов, которые бомбили "Охматдет". Это были бойцы воинских частей (в/ч) аэродромов "Энгельс" и "Шайковка". А один из летчиков вышел на связь с ГУР МО Украины и сдал важные военные документы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США готовят силовой ответ после удара по "Охматдету". Но подробности подготовки "удара возмездия" пока держат в тайне.