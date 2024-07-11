Укр

Хирург "Охматдета" признался, что его поразило больше всего после ракетного удара

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Украинцы сплотились вокруг большой беды Новость обновлена 11 июля 2024, 10:39
Украинцы сплотились вокруг большой беды. Фото Коллаж "Телеграфа"

Врач рассказал о первых часах после циничного ракетного удара

После циничного обстрела детской больницы "Охматдет" украинцы сплотились и пришли на помощь. Люди быстро отреагировали и пришли разбирать завалы.

Именно это поразило врача Олега Голубченко, который работает в медицинском учреждении. Подробности читайте в материале "Телеграфа" под названием "Не было времени на размышления": хирург "Охматдета" об операции при обстреле и о том, что его поразило".

"Меня поразила скорость, с которой люди отреагировали и пришли на помощь. Особенно много было молодежи", — рассказал хирург.

Его также поразило, как украинцы организовались. Кто-то координировал работу, другие распределили между собой разные виды работы.

"Честно говоря, я даже не смотрел на часы в тот день, поэтому не могу сказать, сколько точно времени продолжались работы. Но людей было много, и они делали все возможное — кто убирал, кто приносил воду, кто координировал работы. Выносили кирпич, оконные рамы, подоконники, все тщательно очистили, закрыли окна пленкой и фанерой. Люди просто молодцы", — сказал Голубченко.

В корпусе, где работает врач, уже почти все убрано. Администрация заведения работает для того, чтобы как можно быстрее возобновить работу.

Напомним, россияне ударили по детской больнице "Охматдет" 8 июля. Погибли двое взрослых, более 50 человек получили ранения, в том числе и дети.

Через несколько дней скончался маленький пациент "Охматдета". Как сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, мальчик был в критическом состоянии.

"Телеграф" ранее писал, что на территории больницы заметили мужчину с протезом, который помогал разбирать завалы. Он оказался бывшим военнослужащим ССО.

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#Обстрел #Врач #Охматдет