В Крыму умер брат Мустафы Джемилева: в СМИ назвали причину

Мужчина сильно повлиял на мировоззрение своего брата

Во временно-оккупированном Крыму умер брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Ему было 83 года.

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook. По предварительной информации, Анафи Джемилев умер от болезни.

"Только что поступило печальное известие — в оккупированном российскими варварами Крыму умер Анафи Джемилев (1941 года рождения), брат лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева", — написал Чубаров.

Издание Qirim News в свою очередь отмечает, что в последнее время мужчина болел, что и стало причиной смерти. В сообщении говорится, что Анафи оказал сильное влияние на мировоззрение своего брата — он много читал и учил Мустафу находить крупицы правильной информации из огромного массива официальной печатной продукции.

Как известно, Мустафа Джемилев ведет активную общественную деятельность и вопреки своим почтенным годам, является автором десятков законопроектов. Он был осужден за свою диссидентскую и правозащитную деятельность семь раз и провел в советских лагерях более 15 лет. В конце прошлого года он получил звание Героя Украины лично от президента Владимира Зеленского.