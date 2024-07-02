"Боролся, но чуда не произошло": казахский оппозиционер Садыков умер после покушения, подробности

Он находился в реанимации в тяжелом состоянии

Казахский оппозиционер, журналист и активист Айдос Садыков скончался после того, как 13 дней боролся за жизнь. После нападения киллера, выстрелившего в Садыкова из огнестрельного оружия, он находился в реанимации в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила его супруга Наталья Садыкова. В смерти супруга она обвинила президента Казахстана, которого считает заказчиком убийства.

"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой любимый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не произошло. Его смерть на совести Токаева (президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев – ред.)", – написала она в фейсбуке утром 2 июля.

Что предшествовало

18 июня в Шевченковском районе Киева неизвестный нападающий подбежал к автомобилю, в котором сидели супруги Садыковы и выстрелили оппозиционеру в голову. По данным следствия, причастны к покушению двое граждан Казахстана — Алтай Жаканбаев и Мейрам Каратаев. Предварительно известно, что они из Польши приехали в Украину 2 июня и арендовали жилье по разным адресам. Днями позже, 6 июня, Жаканбаев приобрел автомобиль Opel Vectra для слежки, а уже через два дня он и Каратаев сняли другую квартиру, которая была недалеко от места жительства Садыкова. Тогда они начали изучать расписание и привычки погибшего. После покушения, 21 июня, подозреваемые уехали в Молдову. А уже на следующий день Генпрокуратура Казахстана заявила, что Жаканбаев сдался полиции.

На обвинения Натальи Садыковой президент Казахстана лишь отметил, что власти будут содействовать следствию и сотрудничать с ним.

Заметим, что Айдос Садыков известен тем, что критиковал власти Казахстана, в том числе действующего президента Касим-Жомарта Токаева. Он также активно поддерживал протесты в Казахстане в январе 2022г.