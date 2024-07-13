У Криму помер брат Мустафи Джемілєва: у ЗМІ назвали причину

Чоловік сильно вплинув на світогляд свого брата

У тимчасово окупованому Криму помер брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Йому було 83 роки.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook. За попередньою інформацією, Анафі Джемілєв помер від хвороби.

"Щойно надійшла сумна звістка — в окупованому російськими варварами Криму помер Анафі Джемілєв (1941 року народження), брат лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва", — написав Чубаров.

Видання Qirim News своєю чергою зазначає, що останнім часом чоловік хворів, що й спричинило смерть. У повідомленні йдеться, що Анафі вплинув на світогляд свого брата — він багато читав і вчив Мустафу знаходити крихти правильної інформації з величезного масиву офіційної друкованої продукції.

Як відомо, Мустафа Джемілєв веде активну громадську діяльність та всупереч своїм поважним рокам, є автором десятків законопроєктів. Він був засуджений за свою дисидентську та правозахисну діяльність сім разів та провів у радянських таборах понад 15 років. Наприкінці минулого року він отримав звання Героя України особисто від президента Володимира Зеленського.