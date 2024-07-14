Прыгнуть в последний вагон: кто должен обновить свои данные в ТЦК до 16 июля, чтобы избежать больших штрафов

Обновление данных касается не только взрослых

Срок обновления данных для женщин и мужчин подходит к концу. После вступления в действие обновленного закона о мобилизации с 18 мая по 16 июля все военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить учетные данные, в частности это можно сделать через приложение Резерв+ или в центре предоставления административных услуг (ЦНАП).

"Телеграф" рассказывает, какая категория женщин и мужчин должна обновить свои данные до 16 июля. А также, какое наказание будет для тех, кто этого не совершил до указанного срока.

Кто должен обновлять данные до 16 июля:

военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет;

призывники и резервисты;

забронированные лица;

лица, имеющие отсрочку;

военнообязанных женщин.

Обратите внимание, что Кабинет министров Украины постановлением №675 внес изменения в постановление от 16 мая 2024 года №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период". Теперь лица до 25 лет не будут проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).

Это касается лиц, прошедших базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Они не будут проходить медицинское освидетельствование, пока им не исполнится 25 лет. Соответственно вступать в армию по новому закону они должны с 25 лет. Но обновить свои данные должны обновить все военнообязанные от 18 до 60 лет.

Следует отметить, что юноши, которым исполнилось 17 лет, также могут получить повестки от ТЦК для постановки на военный учет. Если они проигнорируют повестку или не станут на военный учет, они могут быть наказаны штрафом. Ранее мы уже рассказывали, какой штраф ожидает военнообязанных за то, что они не обновили свои данные. В ТЦК также рассказывали, какой штраф будет для женщин, уклоняющихся от мобилизации.

Кроме того, есть исключение для тех военнообязанных, кто не обновил свои данные до 16 июля. Эти граждане могут избежать штрафа по условию, если предоставят документы или другие подтверждения, доказывающие, что этот гражданин не мог обновить данные в течение 60 отведенных на это дней. В частности, таким документом может быть больничное письмо, но каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро попасть в ТЦК, чтобы обойти очередь. А также, кто может получить повестку в июле.