Такую же винтовку, из которой чуть не убили Трампа, можно купить в Украине за 40 тысяч гривен

AR-15 имеет удачную конструкцию, но есть нюанс, который и спас жизнь политику во время покушения

Во время покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа, использовалась винтовка AR-15. Как оказалось, она активно сейчас применяется в Украине в боях против российских оккупантов.

Бодрый "старичок"

AR-15 получила свое название от производителя — компании "ArmaLite", начавшей производство винтовки для гражданского рынка США еще в 1959 году. Однако конструкция AR-15 оказалась настолько удачной, что многие идеи использовались при создании знаменитой армейской винтовки М-16 для армии США.

С тех пор были произведены более 10 млн "стволов" для гражданского рынка, что сделало это оружие одним из самых массовых в США, используемым для самообороны и охоты. Развернуто производство оружия и во многих других странах. В их числе и Украина, где винтовка производится под названием Зброяр Z-15 для гражданского рынка. Имеется также и ее армейский вариант UAR-15, принятый на вооружение рядом подразделений Национальной гвардии Украины и Госпогранслужбы.

AR-15 на войне в Украине

С началом российского вторжения AR-15 активно используется бойцами ВСУ. Начало положили бойцы территориальной обороны, которым в марте 2022 года разрешили служить с собственным оружием. Также на вооружении отдельных частей был украинский армейский вариант винтовки, UAR-15.

В боевых условиях AR-15 имеет преимущества в виде небольшого веса и хорошей точности. Особо эффективной винтовка показала себя в ходе боестолкновений на средних дистанциях до 300 метров. Правда есть и минусы – отсутствие автоматического режима огня в гражданских версиях, сложности с обеспечением боеприпасами, которые иногда приходится покупать за свой счет по ценам от 30 гривен за патрон.

Еще один недостаток AR-15 — малая убойная сила пули калибром 5,56 мм. Это, можно сказать, и спасло Дональда Трампа, так как в момент выстрела он слегка повернул голову, так что пуля попала в ухо по касательной, лишь ранив политика.

В самих США AR-15 стоит относительно недорого – примерно от 600-700 долларов, в Украине покупка подобного оружия, например, в сети магазинов "Ибис" обойдется примерно в сумму от 40 тысяч гривен.