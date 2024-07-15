Таку ж рушницю, з якої ледь не вбили Трампа, можна купити в Україні за 40 тисяч гривень

AR-15 має вдалу конструкцію, але є нюанс, який і врятував життя політику під час замаху

Під час замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа використовувалася гвинтівка AR-15. Як виявилося, вона зараз активно застосовується в Україні в боях проти російських окупантів.

Бадьорий "дідок"

AR-15 отримала свою назву від виробника — компанії "ArmaLite", яка розпочала виробництво гвинтівки для цивільного ринку США ще 1959 року. Однак конструкція AR-15 виявилася настільки вдалою, що багато ідей використовувалися при створенні знаменитої армійської гвинтівки М-16 для армії США.

З того часу було вироблено понад 10 млн "стволів" для цивільного ринку, що зробило цю зброю однією з наймасовіших у США, вона використовується для самооборони та полювання. Розгорнуто виробництво зброї й у багатьох інших країнах. Серед них і Україна, де гвинтівка виробляється під назвою Зброяр Z-15 для цивільного ринку. Є також її армійський варіант UAR-15, взятий на озброєння рядом підрозділів Національної гвардії України та Держприкордонслужби.

AR-15 на війні в Україні

З початком російського вторгнення AR-15 активно використовується бійцями ЗСУ. Початок поклали бійці територіальної оборони, яким у березні 2022 року дозволили служити з власною зброєю. Також на озброєнні окремих частин був український армійський варіант гвинтівки UAR-15.

У бойових умовах AR-15 має переваги у вигляді невеликої ваги та гарної точності. Особливо ефективною гвинтівка показала себе в ході бойових зіткнень на середніх дистанціях до 300 метрів. Щоправда, є й мінуси – відсутність автоматичного режиму вогню в цивільних версіях, складності з забезпеченням боєприпасами, які іноді доводиться купувати власним коштом за цінами від 30 гривень за патрон.

Ще один недолік AR-15 — мала вбивча сила кулі калібром 5,56 мм. Це, можна сказати, і врятувало Дональда Трампа, тому що в момент пострілу він трохи повернув голову так, що куля потрапила у вухо по дотичній, лише поранивши політика.

У самих США AR-15 коштує відносно недорого – приблизно від 600-700 доларів, в Україні купівля подібної зброї, наприклад, у мережі магазинів "Ібіс" коштуватиме приблизно 40 тисяч гривень.