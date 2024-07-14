На митинге Трампа в Пенсильвании в США раздались выстрелы: что известно (видео)

Пока неизвестно, кто и с какой целью стрелял в экспрезидента США

В США во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы в то время, как он произносил речь перед своими сторонниками. Кто именно стрелял, неизвестно, Трамп, похоже, получил легкие ранения.

Об этом сообщает Sky News. Трампа прикрыли личные охранники, после чего вывели его с трибуны.

"Сотрудники службы безопасности вывели бывшего президента со сцены. Трамп, похоже, упал на землю во время произнесения речи. Его быстро оцепила вооруженная охрана, и он лежал около минуты. Затем он поднялся на ноги и поднял кулак в воздух, после чего его вывели со сцены и посадили в автомобиль, а затем отвезли с места происшествия", – говорится в сообщении.

Подробностей о состоянии Трампа сейчас нет. На нем была заметна кровь, когда кандидат покидал сцену. Пока неизвестно, кто и с какой целью стрелял в экс-президента США. Отмечается, что звуки выстрелов на видео очень похожи на выстрелы из пневматического вооружения, а ранение, полученное Трампом, довольно легкое.

Напомним, что предвыборные дебаты в США показали очень неутешительные результаты для кандидата от демократов Джо Байдена. Однако на общую картину избирательных симпатий это не повлияло.

Ранее "Телеграф" писал, что редакционная коллегия The New York Times после дебатов заявила, что Трамп представляет угрозу для демократии, а потому призвала Байдена снять свою кандидатуру, поскольку действующий президент США "уже не тот человек, которым он был четыре года назад".