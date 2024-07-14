Вот это Трампу повезло: что спасло республиканца за несколько секунд до выстрела (видео)

Была реальная угроза жизни

На митинге в Пенсильвании (США) раздались выстрелы — на лидера Республиканской партии Дональда Трампа покушались. В сети появилось новое видео с другого ракурса, на котором видно, что спасло республиканца.

За несколько секунд до выстрела политик немного наклоняет голову вперед. Именно благодаря этому пуля пронизывает ухо, а не попадает в голову. Видео момента уже распространилось в соцсетях.

Распространенный видеоролик снимали за спиной Трампа. Республиканец обращался к своим избирателям и в какой-то момент наклонил голову вперед. Через несколько секунд раздался выстрел. Охрана выводит политика со сцены.

Как стало известно ранее, Трамп все же пострадал от стрельбы. Пуля попала ему в ухо. Однако его жизни ничего не угрожает. Если бы он не наклонил голову вперед, то последствия были бы трагичнее.

Всего было слышно 7 выстрелов. Из-за стрельбы погиб один из зрителей, а другой получил серьезные ранения.

Нападавшего ликвидировали. Американские СМИ назвали его имя, стрелком оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

"Телеграф" ранее писал, как политики отреагировали на покушение на жизнь Дональда Трампа. Байден осудил попытку покушения на оппонента.