Не только "Ну, погоди!": самые популярные советские мультфильмы (видео)

Интересная анимация и глубокие сюжеты

Во времена Советского Союза снимали очень много разнообразных мультфильмов на любой вкус. Среди них есть как короткометражки, так и циклы из множества серий.

Мультипликационные фильмы, выпущенные студиями СССР в разные годы были знамениты хорошо проработанной анимацией и близкими каждому человеку сюжетами.

Многие мультфильмы того времени остаются актуальными и по сей день. "Телеграф" решил рассказать своим читателям о самых интересных и популярных мультиках времен СССР.

"Двенадцать месяцев", 1956 год

Продолжительность: 53 минуты

Рейтинг на "Кинопоиске": 8,1

Один из легендарных советских мультиков "Двенадцать месяцев" — это адаптация пьесы Самуила Маршака о девочке, которую по воле королевы послали искать подснежники посреди лютой метели. Героиня, которой пришлось пережить немало приключений, в конечном итоге справилась с задачей при помощи двенадцати братьев-месяцев.

Анимация в мультике тщательно проработанная, реалистичния и действительно красивая.

"Ну, погоди!" (цикл), 1969–1986 годы

Продолжительность: 153 минуты

Рейтинг на "Кинопоиске": 8,7

Многосерийная сага о бесконечной погоне Волка за Зайцем, состоящая из двадцати выпусков. В каждой серии все попытки хищника поймать добычу оканчиваются неудачей. Вследствие этого Волк произносит или выкрикивает фразу-угрозу: "Ну, погоди".

"Канонические" 16 выпусков мультфильма — сборник отличных шуток, а заодно и целая энциклопедия советской жизни.

"Шайбу! Шайбу!, 1964 год"

Продолжительность: 21 минута

Рейтинг на "Кинопоиске": 7,9 балла

Начинающая, но очень дружная хоккейная команда "Вымпел" выходит на лед против профессионального клуба "Метеор". Несмотря на то, что звезды превосходят новичков в технике, те дадут им достойный отпор благодаря старанию и остроумию.

Мльтику удаётся передать драматургию спортивных соревнований, экспрессию поединка, эмоции спортсменов и публики, чему способствуют музыкальное сопровождение и звук, записанный на настоящем хоккейном матче. В то же время такая жёсткая, силовая игра, как хоккей, в мультфильме "Шайбу! Шайбу!" предстаёт в совершенно ином — "добром" образе.

"Винни-Пух" (цикл), 1969–1972 годы

Продолжительность: 42 минуты

Рейтинг на "Кинопоиске": 8,8

Винни-Пух — это плюшевый мишка, персонаж двух повестей и двух сборников стихотворений английского писателя Алана Милна. Впервые Винни-Пух появился в печати 14 октября 1926 года в одноимённой детской книге.

Один из самых известных героев детской литературы XX века. В 1960—1970-е годы, благодаря пересказу Бориса Заходера, а затем и фильмам студии "Союзмультфильм", где мишку озвучивал Евгений Леонов, Винни-Пух стал очень популярен также и в СССР.

Снежная королева, 1957 год

Продолжительность: 1 час 4 минуты

Рейтинг на "Кинопоиске": 8,0

Классический сюжет по сказке Ханса Кристиана Андерсена. Девятый полнометражный мультфильм студии "Союзмультфильм". Повествование ведётся от лица гнома-волшебника Оле-Лукойе.

Смелая девочка Герда отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти друга Кая, похищенного суровой Снежной королевой. Ей предстоит преодолеть множество преград прежде чем она доберется до дворца королевы и сможет вернуть своего Кая.

Для детей это прекрасная красивая сказка о дружбе. Для взрослых — философская притча о том, что настоящая жизнь и чувства важнее призрачного совершенства.

"Жил-был пес"

Продолжительность: 10 минут

Рейтинг на "Кинопоиске": 9,2 балла

Хозяева выгоняют старого сторожевого пса, когда тот состарился и стал им ненужен. Бездомному животному помогает волк: он подстраивает похищение ребенка, чтобы собака героически "спасла" малыша.

За это пес решает отблагодарить нового друга и тайком зовет его на праздник. Волк наелся и напился и хочет петь. Как раз в это время кто-то из гостей затягивает песню, и Волк начинает громко подвывать, чем выдает себя…

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