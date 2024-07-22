Не тільки "Ну, постривай!": найпопулярніші радянські мультфільми (відео)

Цікава анімація та глибокі сюжети

За часів Радянського Союзу знімали багато різноманітних мультфільмів на будь-який смак. Серед них є як короткометражки, так і цикли з багатьох серій.

Мультиплікаційні фільми, випущені студіями СРСР у різні роки, були знамениті добре опрацьованою анімацією та близькими кожній людині сюжетами.

Багато мультфільмів того часу залишаються актуальними і донині. "Телеграф" вирішив розповісти своїм читачам про найцікавіші та найпопулярніші мультики часів СРСР.

"Дванадцять місяців", 1956 рік

Тривалість: 53 хвилини

Рейтинг на "Кінопошуку": 8,1

Один із легендарних радянських мультиків "Дванадцять місяців" — це адаптація п’єси Самуїла Маршака про дівчинку, яку волею королеви та злої мачухи послали шукати проліски посеред лютої хуртовини. Героїня, якій довелося пережити чимало пригод, зрештою впоралася із завданням з допомогою дванадцяти братів-місяців.

Анімація в мультику ретельно опрацьована, реалістична і справді гарна.

"Ну зачекай!" (цикл), 1969-1986 роки

Тривалість: 153 хвилини

Рейтинг на "Кінопошуку": 8,7

Багатосерійна сага про нескінченну гонитву Вовка за Зайцем, що складається з двадцяти випусків. У кожній серії всі спроби хижака впіймати видобуток закінчуються невдачею. Внаслідок цього Вовк вимовляє або вигукує фразу-загрозу: "Ну, постривай".

"Канонічні" 16 випусків мультфільму — збірка відмінних жартів, а заразом і ціла енциклопедія радянського життя.

"Шайбу! Шайбу!, 1964 рік"

Тривалість: 21 хвилина

Рейтинг на "Кінопошуку" : 7,9 бала

Початківець, але дуже дружня хокейна команда "Вимпел" виходить на лід проти професійного клубу "Метеор". Незважаючи на те, що зірки перевершують новачків у техніці, ті дадуть їм гідну відсіч завдяки старанню та дотепності.

Мльтику вдається передати драматургію спортивних змагань, експресію поєдинку, емоції спортсменів та публіки, чому сприяють музичний супровід та звук, записаний на справжньому хокейному матчі. Водночас така жорстка, силова гра, як хокей, у мультфільмі "Шайбу! Шайбу!" постає в зовсім іншому — "доброму" образі.

"Вінні-Пух" (цикл), 1969-1972 роки

Тривалість: 42 хвилини

Рейтинг на "Кінопошуку": 8,8

Вінні-Пух — це плюшевий ведмедик, персонаж двох повістей та двох збірок віршів англійського письменника Алана Мілна. Вперше Вінні-Пух з’явився 14 жовтня 1926 року в однойменній дитячій книзі.

Один із найвідоміших героїв дитячої літератури XX століття. У 1960—1970-ті роки завдяки переказу Бориса Заходера, а потім і фільмам студії "Союзмультфільм", де ведмедика озвучував Євген Леонов, Вінні-Пух став дуже популярним також і в СРСР.

Снігова королева, 1957 рік

Тривалість: 1 година 4 хвилини

Рейтинг на "Кінопошуку": 8,0

Класичний сюжет за казкою Ганса Крістіана Андерсена. Дев’ятий повнометражний мультфільм студії "Союзмультфільм". Розповідь ведеться від імені гнома-чарівника Оле-Лукойє.

Смілива дівчинка Герда вирушає в небезпечну подорож, щоб урятувати друга Кая, викраденого суворою Сніговою королевою. Їй доведеться подолати безліч перешкод, перш ніж вона дістанеться палацу королеви і зможе повернути свого Кая.

Для дітей це чудова красива казка про дружбу. Для дорослих — філософська притча про те, що справжнє життя і почуття важливіші за примарну досконалість.

"Жив був пес"

Тривалість: 10 хвилин

Рейтинг на "Кінопошуку": 9,2 бали

Господарі виганяють старого сторожового пса, коли той постарів і став їм непотрібним. Бездомній тварині допомагає вовк: він підлаштовує викрадення дитини, щоб собака героїчно "врятував" малюка.

За це пес вирішує віддячити новому другу і потай кличе його на свято. Вовк наївся і напився і хоче співати. Саме тоді хтось із гостей затягує пісню, і Вовк починає голосно підвивати, чим видає себе…

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо в СРСР була традиція фотографувати похорон. Найбільшого поширення ця практика набула у сімдесяті-вісімдесяті роки минулого століття.