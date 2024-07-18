Стакан за три копейки: как в СССР делали легендарный квас и что с ним было не так

Продавали квас прямо на улице, наливая из бочек

Украину продолжает накрывать аномальная жара, от которой большинство спасается холодными напитками, в том числе и квасом. Он был очень популярен в советское время.

"Телеграф" расскажет, почему люди в летнюю жару в СССР так любил квас и что с ним на самом деле было не так.

Как готовили хлебный квас

Этот напиток готовили из черного хлеба, воды и сахара. Хлеб нарезали кубиками, заливали водой и добавляли сахар. Всю эту смесь ставили в бочку и оставляли на несколько дней для брожения. Через несколько суток образовывался всем известный квас.

Большая популярность кваса была обусловлена его недорогой ценой, ведь продавали его на улицах всегда за несколько копеек во времена СССР. А так как большинство напитков вроде лимонада или сладкой газировки были в разы дороже и менее доступны, квас становился фаворитом.

Заметим, что в СССР большая кружка кваса на пол-литра стоила — 6 копеек, стакан (200 мл) — 3 копейки, литр кваса — 12 копеек, бидон — 36 копеек.

Что не так с квасом?

Несмотря на большую популярность, квас мог нести и не меньшую угрозу, ведь продавали его в огромных металлических бочках. Во-первых, они нагревались на открытом пространстве и могли портить квас. Во-вторых, те же бочки было очень тяжело мыть, их размер не всегда позволял залезть внутрь и все отдраить. Поэтому мыли квасовые цистерны как могли и не так уж часто, ведь это был тяжелый процесс.

Кроме этого квас продавали в многоразовой посуде, то есть наливали в стеклянные стаканы. И после каждого посетителя посуду продавщица просто ополаскивала водой и предлагала следующему покупателю.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в СССР переживали серьезную жару. Спасались не только прохладными напитками.