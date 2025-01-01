Кран закрутили. Украина прекратила транзит российского газа в Европу

"Газпром" прекратил транзит газа через Украину

В среду, 1 января 2025 года, Украина прекратила транзит российского газа через свою территорию. Это нужно из соображений национальной безопасности.

Об этом сообщает Минэнерго. Россия может понести финансовые потери.

Украина в установленном порядке проинформировала об этом международные партнеры. В Минэнерго подчеркнули, что это историческое событие.

"Россия теряет рынки, она будет нести финансовые потери. Европа уже приняла решение о том, чтобы отказаться от российского газа", — говорится в сообщении.

Там также объяснили, что европейская инициатива Repower EU предусматривает именно то, что сделала сегодня Украина.

С 1 января 2025 газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия транзита российского газа. Инфраструктура системы подготовлена к такому функционированию.

В России подтвердили, что "Газпром" прекратил транзит газа по Украине. Ранее писали о том, что компания сокращает транзит, а с 1 января планируют его прекратить, что и произошло.

Прекращение транзита – что известно

Напомним, Украина и Россия еще до начала полномасштабной войны подписали контракт, предусматривавший транзит российского газа через украинскую территорию. Действие контракта истекает уже завтра, 31 декабря.

На этом фоне Словакия попыталась убедить Украину продлить контракт. В частности, премьер Словакии Роберт Фицо встречался с президентом Владимиром Зеленским.

После того, как Украина отказалась продолжать транзит российского газа, глава словацкого правительства прибег к угрозам. В частности, он допускал, что Словакия прекратит экспорт электроэнергии в Украину в условиях, когда украинская энергосистема сильно повреждена из-за постоянных российских атак.