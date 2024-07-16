Сразу не догадаетесь: зачем девушки в СССР бросали себе в чашку кофе кусок сливочного масла

Вкус этот напиток имел довольно специфический

Во времена СССР не существовало такого изобилия продуктов, как, например в странах Запада. Пока европейские и американские полки супермаркетов ломились от разнообразных товаров, некоторые советские граждане прибегали к довольно странным лайфхакам.

Так, например, некоторые советские девушки иногда пили кофе со сливочным маслом. "Телеграф" рассказывает о том, зачем это делали.

Эта хитрость в первую очередь была популярна среди советских манекенщиц, когда нужно было быстро восстановить силы, наполнить себя энергией, но при этом не боятся за лишний вес. Вместо современных энергетических батончиков и энергетиков, которые можно купить на каждом шагу, девушки просто добавляли в кофе сливочное масло, чтобы добавить напитку питательности, и он заменял им все полноценные приемы пищи.

Злоупотреблять таким оригинальным напитком явно не стоило. К тому же вкус он имел довольно специфический.

Напомним, ранее мы писали о том, как в СССР хранили продукты, когда не было холодильников