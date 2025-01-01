Что задумал Трамп и будет ли Украина в НАТО: ТОП-5 ключевых событий 2025 года

Год несет множество вызовов для Украины.

2025 год обещает стать насыщенным важными событиями, которые повлияют на поддержку Украины Западом. Речь о неизбежных изменениях и трансформациях из-за нового лидера США, выборы в Германии — ключевом для военной помощи Украине государстве Европы, запланированный саммит НАТО, который может стать как прорывом, так и очередным разочарованием для украинцев.

"Телеграф" рассказывает о ключевых событиях грядущего года, достойных внимания.

1 — Инаугурация Дональда Трампа

20 января 2025 года избранный президент США получит всю полноту власти и в конце концов станет понятно, какие из его обещаний были лишь частью предвыборной кампании, а какие — действительно серьезными намерениями. В контексте войны в Украине Трамп неоднократно заявлял, что планирует "положить ей край", подчеркивая необходимость заключения соглашения между Киевом и Москвой.

Впрочем, ничего не известно ни о приблизительных пунктах этого соглашения, ни о методах, которыми американский президент планирует склонять стороны к нему. Пока в СМИ с подачи соратников республиканца циркулируют разные сценарии по этому поводу, сам Трамп никаких деталей осмотрительно не раскрывает.

В то же время, российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует никакой готовности к конструктивному переговорному процессу, постоянно настаивая на условиях, которые никогда не будут приемлемыми для Украины.

От новой администрации Трампа зависит, станет ли 2025-й годом обещанного "мира через силу".

2 — Мюнхенская конференция по безопасности

Одно из самых главных событий в сфере безопасности в мире проводится ежегодно с 1963 года. Политики, военные, бизнесмены, аналитики и эксперты съезжаются на несколько дней в Баварию, чтобы обсудить насущные вопросы внешней политики, безопасности и обороны.

Часто конференция становится местом не только дискуссий, но и манифестов, определяющих тенденции на годы вперед. К примеру, в феврале 2007 года российский президент Путин провозгласил 30-минутную речь, которую позже назовут точкой отсчета новой Холодной войны между РФ и Западом.

Диктатор заявлял о неприемлемости "однополярной модели мира" и упрекал Соединенные Штаты из-за их доминирования, критиковал расширение НАТО и случаи "пренебрежения международным правом", призывал к сокращению ядерного оружия и тому подобное. Это было зарождение так называемой "доктрины Путина" с его мечтами о "многополярном мире".

С годами Путин сам станет главным нарушителем международного права и человеком, бряцающим перед миром "ядеркой". В 2008 году он вторгнется в Грузию, в 2014 году — аннексирует Крым и начнет гибридную агрессию на Востоке Украины, в 2022 году — развяжет жестокую полномасштабную войну против украинского народа.

Кстати, в 2022 году Мюнхенская конференция прошла всего за несколько дней до российского вторжения. СМИ были переполнены прогнозами о дате нападения и сценариями оккупации Украины. Россия уже собрала возле украинских границ около 150 тысяч солдат и кучу техники.

На фоне этого президент Владимир Зеленский отправился в Германию, чтобы убедить союзников, что действующая архитектура безопасности дала сбой, ее правила больше не работают. Что умиротворение агрессора не работает. Что помощь Украине – это не благотворительность, а вклад в безопасность Европы и мира в целом. Он призвал Запад продолжить поддержку Украины и предоставить четкие перспективы вступления в ЕС и НАТО.

"Украина хочет мира. Европа хочет мира. Мир говорит, что не хочет воевать, а Россия, что не хочет нападать. Кто-то из нас лжет. Это еще не аксиома, но уже не гипотеза", — заявил тогда Зеленский.

Речь была встречена аплодисментами, однако помощь Украине летальным оружием для некоторых союзников до сих пор оставалась табу. Та же Германия торжественно заявляла о передаче не гаубиц или танков…, а пяти тысяч касок. С тех пор многое изменилось, и Украина побудила другие государства переступить через множество надуманных ограничений.

В 2025 году Мюнхенская конференция безопасности пройдет с 14 по 16 февраля. Вероятно, на ней будет точиться много дискуссий по урегулированию войны в Украине, и важно, чтобы позиция Киева была услышана и учтена. Ничего об Украине без Украины.

3 — Год выборов

26 января 2025 года псевдовыборы президента пройдут в Беларуси. Поддерживаемый Россией диктатор Александр Лукашенко уже объявил о своих планах баллотироваться на следующий срок. В президентском кресле он сидит уже 30 лет и, похоже, не думает что-либо менять.

К "выборам" не допущен ни один оппозиционный кандидат; на участках даже не будут работать наблюдатели.

"Лукашенко нужно сделать это быстро, тихо, зимой, когда минус 30 градусов на улице, и люди лишний раз не выходят. Потому что он боится протестов. В первую очередь эти выборы делаются для самого Лукашенко, чтобы вернуть какое-то чувство, что он все еще президент, потому что даже его окружение уже в это не верит", — отмечал "Телеграфу" Франак Вячорка, главный советник лидера демократических сил Беларуси Светланы Тихановской.

С "переизбранием" Лукашенко Беларусь и дальше будет оставаться целиком и полностью в зависимости от указаний из Москвы.

23 февраля 2025 года досрочные выборы в Бундестаг состоятся в Германии. Можно сколько угодно критиковать немецкие власти за якобы нерешительность, но Берлин был, есть и, надеемся, останется ключевым европейским союзником Киева.

Следующий состав Бундестага будет выбирать федерального канцлера Германии на следующие четыре года. Маловероятно, что у любой партии будет большинство в парламенте, поэтому политические силы уже сейчас задумываются над созданием коалиций.

Согласно результатам опросов, с 32% поддержки избирателей лидирует партия ХДС/ХСС — объединение Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Ее лидером является Фридрих Мерц. Политическая сила в свое время выступала за увеличение объемов военной поддержки Украины, а сам Мерц не исключает возможности предоставления Киеву дальнобойных ракет Taurus. Правда, только после консультаций с другими странами.

Второе место с 18,6% поддержки занимает ультраправая и пророссийская партия AfD — "Альтернатива для Германии". Политсила выступает за возобновление отношений с РФ и против военной помощи Украине. Кандидатом в канцлеры от AfD является Алис Вайдель, которая среди прочего "за" выход Германии из ЕС.

Наконец, третье место с 16% поддержки — у Социал-демократической партии хорошо нам знакомого Олафа Шольца.

Следует понимать, что в темпах поставки оружия украинскому войску Германия уступает только США. На фоне разговоров о возможном сокращении объемов помощи от Вашингтона именно Берлин может перенять на себя главную роль в вооружении Киева и объединении коалиции союзников для этого, поэтому значение предстоящих выборов трудно переоценить.

23 марта 2025 года первый тур президентских выборов снова пройдет в Румынии. Результаты прошлого волеизъявления, в ходе которого преимущество получил ультраправый и пророссийский кандидат Келин Джорджеску, отменил Конституционный суд страны. Было установлено, что предвыборная кампания Джорджеску явилась результатом организованной манипуляции из-за пределов страны.

Румыния как страна-член НАТО – не только важный партнер Украины, но и гарант безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса. Именно президент определяет внешнюю политику страны, поэтому от него будет зависеть позиция Бухареста относительно евроатлантических обязательств и поддержки Киева.

В мае 2025 года президентские выборы должны пройти в Польше. По прогнозам, ожесточенная борьба развернется между двумя кандидатами. С одной стороны политического "ринга" — кандидат от "Гражданской коалиции", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, с другой — кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость", глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий.

В контексте украинско-польских отношений кандидаты уже сделали несколько громких заявлений. Тшасковский убежден, что война должна закончиться "способом, приемлемым для самих украинцев", и что Польша не может оставаться в стороне переговоров о будущем Украины. Историк Навроцкий недавно оскандалился, назвав украинскую Галичину "Восточной Малопольшей".

В 2025 году парламентские выборы запланированы в Молдове. Несмотря на попытки России всячески вмешаться через подкупы и пропаганду в выборы президента в ноябре 2024 года, победу одержала проевропейская и проукраинская глава государства Майя Санду.

Теперь Москва будет делать ставку на пророссийские силы во время голосования за членов парламента. Идеальный для Кремля вариант – повторить так называемый "грузинский сценарий" с проевропейским президентом, но благосклонным к РФ парламентом во главе страны.

4 — Фактическое открытие переговоров о вступлении в ЕС

Как известно, в июне 2024 года прошла Межправительственная конференция, официально давшая старт переговорам о вступлении Украины в Европейский Союз. Но это было скорее символическое событие. Самые главные – открытие переговорных разделов – впереди.

В настоящее время Украина находится в процессе скрининга. Это процедура, в ходе которой специалисты Европейской комиссии совместно с представителями страны-кандидата анализируют национальное законодательство на соответствие праву ЕС. Скрининг происходит по 35 переговорным разделам, сгруппированным по шести кластерам. Это весомый перечень сфер: от правосудия и антикоррупции до защиты экологии.

После скрининга определяются ключевые реформы, которые должно провести государство-кандидат. Еврокомиссия представляет отчет, на основе которого Совет Европейского Союза принимает решение об открытии переговорных кластеров. Венгрия наконец-то завершает свое председательство в Совете ЕС, и на следующие полгода его перенимает Польша.

В связи с этим украинские власти надеются, что открытие переговоров по первым переговорным разделам состоится уже в начале 2025 года.

5 — Саммит НАТО в Нидерландах

Коммюнике прошлогоднего саммита в Вашингтоне содержало историческую формулировку и в то же время обещание, что союзники продолжат поддерживать Украину на ее необратимом пути к членству в Альянсе. Однако приглашения к вступлению мы так и не получили.

Пока рано говорить, будет ли этот вопрос "на столе" саммита в Гааге в июне 2025 года. Сейчас украинское руководство систематически призывает Запад принять такое решение и показать, что двери в НАТО открыты для Киева не только на словах. Но без решительного лидерства США в этом очевидно не обойтись. И да, очень многое в прогнозах на год упирается в настроения в Вашингтоне, которые предсказать невозможно.