Без скандальных МСЭК. Как украинцы будут получать справки об инвалидности с 1 января

Рассказываем о главных изменениях, которые вводятся в новом 2025 году

В Украине с сегодняшнего дня, 1 января 2025 года, больше нет скандальных МСЭК (медико-социальных экспертиз), которые издавали выводы об инвалидности. Ликвидация происходила в темпе (за два месяца), и на замену должна была быть подготовлена реформа.

Теперь будет новый процесс – оценка повседневного функционирования человека. Выводы будут выдавать новые экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах. "Телеграф" рассказывает подробнее о том, что именно меняется и как теперь получить документы от государства:

ЭКОПФО вместо МСЭК

30 декабря 2024 года президент Украины подписал закон, согласно которому с 1 января 2025 года функции МСЭК перейдут в экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах.

Новые комиссии (Экспертные команды по оценке повседневного функционирования личности или ЭКОПФО) должны проводить оценку в соответствии с критериями международной классификации функционирования, ограничениями жизнедеятельности и здоровья.

Комиссии будут избирательно получать на рассмотрение пациента, но ни он сам, ни комиссия не будут знать, кто из врачей будет рассматривать вопрос. Большинство процессов будут сокращены и цифровизированы. Все этапы для оценки будут фиксироваться в электронной системе, что должно сделать невозможным коррупцию.

Путь пациента

1. Первый шаг: обращение к своему врачу.

Это должен быть профильный специалист узкого профиля (травматолог, кардиолог, онколог и т.п.), сопровождающий пациента во время его лечения и обследования по основному заболеванию. Специалист должен провести диагностику, лечение, реабилитацию и сформировать в е-системе направление на оценку повседневного функционирования личности.

2. Второй шаг: подготовка документов.

Подготовьте:

Паспорт гражданина Украины, РНОКПП (при наличии), военно-учетный документ (при наличии).

Медицинскую документацию, подтверждающую ваш диагноз и в которой отражено состояние вашего здоровья, в частности, документы о ранее установленной инвалидности.

Документы, удостоверяющие причины инвалидности (при наличии)

Адрес электронной почты пациента или доверенного лица

Адрес для получения бумажных писем по почте (при необходимости).

Список документов

Документы можно подать в бумажной форме для сканирования в больнице. Если у вас есть эти документы в электронном виде — передайте их врачу сразу. Если присутствует уполномоченное лицо на оценке к делу, должно быть прикреплено соответствующее заявление с информацией о таком лице.

3. Третий шаг: Отправка е-направления на оценивание.

Врач создает е-форму направления в электронной системе и прикрепляет к ней все документы пациента. Система доступна больницам всех форм собственности (государственной, коммунальной, частной).

Вместе с врачом выбирается желаемая форма проведения оценки в соответствии с утвержденными критериями:

Очная – при личном присутствии личности.

Заочная – без личного присутствия.

При использовании телемедицины – через средства дистанционной связи.

Выездная – по месту нахождения или лечения лица.

Пациент вместе с врачом выбирает заведение для проведения оценки.

4. Четвертый шаг: проверка документов.

Администратор больницы получит направление, проверит его и прилагаемые к нему документы на полноту и соответствие требованиям. После устранения недостатков врач может повторно направить документы в это же учреждение или другое.

Если дело качественно оформлено и соответствует критериям, то администратор отмечает размер дела (количество страниц) и временной интервал, необходимый для рассмотрения, а также отмечает дело в электронной системе как готовое к постановке в очередь.

5. Постановка в е-очереди

Распределение дел между командами происходит по принципу случайности. Система выбирает экспертную команду в соответствии с профилем команды и диагноза и доступностью времени.

Никто из комиссии не будет значить, чье дело они будут рассматривать. Так же пациент не будет иметь доступ к персональному составу команды, которая будет проводить оценку.

6. Уведомление о дате и времени рассмотрения

После принятия администратором направления к рассмотрению информация о форме, дате и времени рассмотрения направляется пациенту или доверенному лицу.

7. Проведение оценки экспертной командой

В день оценки членам экспертной команды открывается доступ к делу и данным личности. Врачи ознакомляются с документами дела и:

проводят оценку повседневного функционирования (исследуют все документы, а также медицинские записи, подтверждающие состояние здоровья личности);

решает устанавливать или не устанавливать инвалидность.

8. Возможность направления дополнительных обследований.

В случае необходимости экспертная команда может направить лицо дополнительное медицинское обследование. Такая возможность разрешается только один раз.

9. Права личности при оценке

Самостоятельно осуществлять аудио- или видеозапись процесса оценки.

Привлечь уполномоченного представителя, подав соответствующее заявление врачу, который формирует направление оценки.

10. Сроки рассмотрения дела

Рассмотрение дела должно быть завершено не позднее 30 календарных дней со дня принятия здравоохранения е-направления к рассмотрению.

11. Принятие решения и его структура

Команда принимает решение об установлении или неустановке:

степени ограничения жизнедеятельности личности;

потребности в продлении временной нетрудоспособности и в случае ее продления председательствующий по делу формирует соответствующий медвывод;

инвалидности, фиксации причин и времени ее наступления;

степени утраты профессиональной трудоспособности (в процентах);

наличия медицинских показаний на право получения лицом с инвалидностью или ребенком с инвалидностью, имеющим нарушение опорно-двигательного аппарата, автомобиля и противопоказания к управлению им;

потребности в постоянном уходе;

потребности в получении социальной, психолого-педагогической, профессиональной, трудовой и/или физкультурно-спортивной реабилитации;

объемов и видов необходимых вспомогательных средств реабилитации и медицинских изделий;

потребности в получении реабилитационной помощи в сфере здравоохранения и в случае определения такой потребности председательствующий формирует электронное направление для ее предоставления;

степени устойчивого ограничения жизнедеятельности для направления в стационарные отделения центров социального обслуживания;

причины смерти лица с инвалидностью или лица, степень потери трудоспособности которого определена экспертной командой в процентах на основании свидетельства о смерти в случае, когда законодательством предусматривается предоставление льгот членам семьи умершего.

Если была установлена инвалидность, то в рамках решения будут также сформированы рекомендации, которые являются медицинской частью индивидуальной программы реабилитации.

Что касается определения потребности в получении услуг в других сферах, то рекомендации будут содержать следующие составляющие:

Медицинская потребность в получении реабилитации в сфере здравоохранения, потребность в обеспечении вспомогательными средствами реабилитации и медицинскими изделиями, санаторно-курортном лечении.

потребность в получении реабилитации в сфере здравоохранения, потребность в обеспечении вспомогательными средствами реабилитации и медицинскими изделиями, санаторно-курортном лечении. Социальная – определяет потребность в социальной и бытовой реабилитации, потребности в проведении оценки получения социальных услуг.

– определяет потребность в социальной и бытовой реабилитации, потребности в проведении оценки получения социальных услуг. Трудовая – определяет потребность в определении возможного устройства рабочего места, в профессиональной и трудовой реабилитации и общие ограничения в профессиональной деятельности, которые могут оказать значительное влияние на ухудшение здоровья; рекомендует обратиться в центр занятости или онлайн для профориентации, переобучения и т.д.

– определяет потребность в определении возможного устройства рабочего места, в профессиональной и трудовой реабилитации и общие ограничения в профессиональной деятельности, которые могут оказать значительное влияние на ухудшение здоровья; рекомендует обратиться в центр занятости или онлайн для профориентации, переобучения и т.д. Образовательная – определяет потребность в психолого-педагогической реабилитации, а также рекомендация обратиться в инклюзивно-ресурсный центр для проведения комплексной психолого-педагогической оценки развития личности.

Вывод получен. Что дальше

После получения выписки из решения экспертной команды лицо само обращается в соответствующие учреждения в зависимости от потребностей:

Территориальный фонд социальной поддержки лиц с инвалидностью – для получения вспомогательных средств реабилитации (ДЗР).

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) – для оформления отсрочки от мобилизации (при необходимости).

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) – для назначения или продления выплат пенсии при ее начислении.

Управление социальной защиты населения (УСЗН) – для назначения или продления государственной помощи для лиц с инвалидностью с детства и социальных выплат и льгот, связанных с уходом за лицом с инвалидностью.

Если вы не согласны с выводом

Особенностью новой системы является возможность взять с собой группу поддержки в виде врача или адвоката, которая в случае чего не растеряется и поможет вам отстоять свои права. Раньше эта опция была недоступна.

Обжалование решения экспертной команды. Если человек не согласен с решением экспертной команды, он имеет право его обжаловать. Это можно сделать двумя способами:

Через своего врача, который направлял на оценку (может подать обжалование через электронную систему).

Обратиться самостоятельно в Центр оценки функционального состояния лиц — для этого нужно отправить жалобу в бумажной форме в адрес Центра оценки функционального состояния личности.

Рассмотрение обжалований будут проводить экспертные команды Центра, в состав которых будут входить врачи из государственных учреждений здравоохранения со всей страны.

Если инвалидность бессрочна

Если у системы истек срок годности, а у вас уже есть бессрочный вывод об инвалидности, то здесь также есть свой алгоритм действий.

15 ноября Кабинет Министров Украины принял постановление "О некоторых вопросах введения оценки повседневного функционирования личности".

Человек, которому была установлена бессрочная инвалидность, будет проходить оценивание повседневного функционирования в следующих случаях:

По собственному желанию.

За обращением опекуна в случае лишения лица с инвалидностью дееспособности.

По решению суда.

Во всех остальных случаях, если у человека есть бессрочный статус личности с инвалидностью, то оценку проходить не нужно.

Мобилизация. Что делать мужчинам

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, но не проходивших повторный осмотр в МСЭК, обязаны в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку повседневного функционирования лица в соответствии с новым законом.

Имеющаяся инфраструктура

Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) отчитывается, что создано 1450 экспертных команд из более 4000 квалифицированных работников, которые уже готовы работать.

Определены 290 заведений здравоохранения, где будут работать экспертные команды. Передано более 40 тысяч дел из МСЭК в заведения, где будут работать новые экспертные команды, которые будут рассматриваться уже в первом квартале 2025 года.

Запущена электронная система и уже оцифровано более 22 тысяч дел для обеспечения прозрачности и доступности.

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Что было до этого

Чтобы попасть на прием в МСЭК, человеку нужно изрядно заморочиться и обойти разные бюджетные учреждения:

обратиться к своему семейному врачу,

в течение 5 дней сдать анализы и пройти всех профильных врачей;

каждый из врачей ставит свою запись в медицинской карточке пациента, а также в форме 088/о — "Направление на медико-социально-экспертную комиссию (МСЭК) ".

Далее эта бумажка рассматривает и подписывает врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) и только после этого человека направляют на медико-социальную экспертизу в МСЭК.

Эту экспертизу следует пройти в течение 5 рабочих дней с момента получения заключения ЛКК. Заключение МСЭК получали тоже через 5 дней после того, как у них побываете.

Напомним, что "Телеграф" рассказывал о главных изменениях в жизни украинцев с 1 января 2025 года. В частности, вырастет военный сбор по зарплатам физлиц, для ФЛПов возвращается обязанность платить ЕСВ, вырастет сумма обязательного автострахования автомобиля.