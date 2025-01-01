"Равлик" и Droid: как наземные дроны помогают украинским военным на фронте (фото, видео)

В Украине на фронте используются десятки роботизированных комплексов

Украинские военные все чаще используют на фронте наземные роботизированные комплексы. В частности, такие НРК шли в бой во время первой полностью роботизированной атаки на вражеские позиции. Только за декабрь было кодифицировано и допущено к эксплуатации Минобороны несколько наземных дронов.

Среди них НРК "Равлик" — полностью украинская разработка. Небольшой, компактный вездеход, легко перевозимый на автомобильном прицепе. Он сам может перевезти несколько сотен килограммов груза или тянуть прицеп весом 2 тонны. "Равлик" защищена от пыли и влажна и может работать в сложных погодных условиях. Едет он тихо благодаря электрическому двигателю и мягким вездеходным шинам. Роботизированный вездеход "Равлик" может ехать как по бездорожью и трясине, так и по песку, преодолевать неширокие каналы и вертикальные препятствия.

Вездеход НРК "Равлик"

Другой наземный роботизированный комплекс, кодифицированный в декабре – настоящий украинский боец вооруженный пулеметом Browning НРК Droid TW 12.7. Как рассказывают производители, комплекс прошел все необходимые боевые испытания. Кроме пулемета калибром 12.7 мм, что может поражать бронированные цели, он также оснащен тепловизором, системой автоматического наблюдения и ведения цели.

"Дроид" может работать и днем, и ночью, даже в сложных условиях, дистанционно управляемый через планшет. Эта гусеничная платформа работает на цифровой связи.

Какие еще есть наземные роботы в Украине

В зависимости от поставленных целей, украинские военные имеют ряд фронтовых роботов. Для штурма позиции врага или обороны украинских используют НРК Лют, MOROZ, Сабля М2, D-11. Благодаря роботам-камикадзе ARK-1 можно уничтожить вражескую бронетехнику, а RATEL S заменяет территорию. Для нужд логистики и эвакуации есть наземные роботизированные комплексы Воля-Е, Ratel H, Termit, Рысь Pro, КНЛР-Е, Sirko-S1. Часть этих наземных дроидов украинского производства и разработки.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинских разработках в сфере РСЗО. Военные модифицировали прицеп и несколько направляющих от БМ-21 "Град" в мини РСЗО "Сопилка".