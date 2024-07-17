Спасались льдом и газетами: как в СССР переживали серьезную жару
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В ход шли все подручные методы
Летняя жара иногда бывает невыносимой, и современные кондиционеры становятся спасением. Однако во времена СССР о такой роскоши можно было только мечтать. Советские граждане находили креативные решения для борьбы с жарой, демонстрирующей человеческую способность адаптироваться к сложным условиям.
Некоторые из этих методов до сих пор используются в определенных регионах. Особенно актуальными они стали при длительном отключении света. "Телеграф" решил рассказать читателям о некоторых из них.
Замороженные бутылки
Замороженные бутылки с водой или компотом были простым, но эффективным способом. Хотя полностью охладить квартиру с их помощью было невозможно, они помогали сделать немного прохладнее небольшие комнаты.
Мороженое и арбуз
Мороженое и арбуз были популярными способами охладиться в советское время. Это отличный пример того, как люди использовали доступные продукты для борьбы с жарой. Мороженое вообще было не просто десертом, а подлинным символом лета и детства в СССР.
Заклеивание окон
Чтобы предотвратить нагрев квартир, окна заклеивали фольгой, которая не пропускала солнечный свет. Альтернативой фольге были обои или газеты, которые хоть и не так хорошо защищали от жары, но все же немного снижали нагрев помещений. Сейчас для этого есть жалюзи.
Поливка асфальта
Летом в городе было особенно тяжело из-за нагретого асфальта. Поливочные машины, выпускаемые властями, стали настоящим спасением. Дети выбегали освежиться под проливным дождем. В провинциях асфальт поливали из ведер, чтобы ненадолго остудить дорожки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что советские женщины часто перешивали купальники из старой одежды. А еще в СССР, чтобы отдохнуть в санатории, приходилось давать взятки.