Новый год – новые налоги и тарифы. Что изменится для украинцев с 1 января 2025 года

Готовьте кошельки, ведь подорожает многое

Новый 2025 принесет украинцам подорожание. Такие сюрпризы под елкой следует ожидать физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, чаще используется украинская версия аббревиатуры, ФОП), владельцам автомобилей, стационарных телефонов, курильщикам.

Такие сюрпризы под елкой следует ожидать физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, чаще используется украинская версия аббревиатуры, ФОП)

Лица с инвалидностью будут теперь получать справки по новой процедуре, ведь с 1 января по всей стране отменяются МСЭКи. " Телеграф " собрал все изменения, которые повлияют на жизнь украинцев уже с первого месяца этого года.

Как вырастут налоги

С 1 января вырастет военный сбор по зарплатам физлиц – с 1,5% до 5%. Повышение не касается военнослужащих.

Для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой группы введут военный сбор в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас это 800 грн). Для ФЛП третьей группы военный сбор составит 1% от доходов.

Кроме того, для ФЛПов возвращается обязанность платить ЕСВ. Месячный платеж будет составлять 1760 гривен (это 22% от минимальной зарплаты). С марта 2022 г. эту норму приостановили и на период военного положения сделали уплату ЕСВ добровольной. Право не платить этот налог будут у ФЛП, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Автогражданка подорожает

Вырастет сумма обязательного автострахования автомобиля. Она будет повышаться постепенно, чтобы приблизиться к реальным затратам (цены на импортные запчасти обновляются, а сумма страхования в гривнах несколько лет подряд оставалась "замороженной").

С 2025 года лимиты увеличатся до 250 тыс. грн за ущерб, причиненный имуществу (но максимум 1,25 млн грн на событие) и до 500 тыс. грн за ущерб, причиненный здоровью (максимум – 5 млн грн на событие). будут самостоятельно выбирать, от чего будет зависеть стоимость полиса для каждого водителя (например, от стажа вождения, возраста или истории попадания в ДТП).

До этого законодательно были установлены следующие лимиты: 160 тысяч. грн, если ущерб нанесен имуществу третьих лиц; 320 тыс. грн, если ущерб нанесен жизни и/или здоровью третьих лиц.

Отменяется франшиза (сумма, которую в случае ДТП виновнику придется компенсировать самостоятельно). Если водитель застрахованного авто не является виновником ДТП, ущерб ему возместит его страховая компания, однако взимать средства будет со страховщика другой стороны – виновника аварии.

Бензин

С 1 января в Украине ожидается следующий этап повышения акциза на топливо для АЗС: 271,7 евро за тысячу литров бензина, 215,7 евро за тысячу литров дизеля и 173 евро за тысячу литров газа.

По словам министра финансов Сергея Марченко, стоимость бензина для рядовых украинцев остается неизменной. Артем Куюн, аналитик Консалтинговой группы А-95, прогнозирует, что с 1 января украинцам не нужно бояться удорожания автогаза. Акциз на LPG с 1 января 2025 года подорожает всего на несколько евро, мол, это не те показатели, которые нам дали бы 40 гривен за литр.

Следующий этап роста запланирован уже на 2026 год.

Возрастут тарифы за транспортировку газа

С 1 января в 4 раза (на 305%) увеличатся тарифы на транспорт газа для внутренних потребителей Украины. Об этом сообщалось на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В настоящее время для населения действует мораторий на повышение цен, однако промышленность ощутит последствия этого решения. Решение принято в связи с остановкой транзита российского газа через Украину.

Сразу после объявления роста тарифов возникла оживленная реакция, в частности, в Раде просят комиссию обосновать расчеты.

Не факт, что эта ситуация скажется на бытовых потребителях. Об этом рассказал "Телеграфу" украинский эксперт по международным энергетическим отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. По его словам, цены для украинских домохозяйств не формируются Оператором ГТС. Внутренние потребители не имеют отношений с газотранспортной системой. За повышение цен для населения отвечают региональные облгазы, но и они не будут повышать тарифы пропорционально росту цен на транспортировку газа.

"Некоторые повышения будут. Но говорить, что они будут многократными, нет. Так точно не будет", — добавил Гончар.

УБД и бронирование

Вводится автоматическое предоставление статуса участника боевых действий (УБД): военным, выполняющим боевые задания, теперь не нужно будет подавать бумажные документы.

После предоставления статуса УБД защитник будет иметь возможность сгенерировать е-удостоверение в "Дії", такой документ можно будет демонстрировать с января 2025 года.

Также Кабмин продлил бронирование после кибератаки на реестры Минюста, таким образом оно будет действительно до 20 января, в случае, когда сроки истекли 20 декабря. Если бронирование завершилось к 19 декабря, то есть к кибератаке – работодатели смогут его восстановить после возобновления работы реестров.

МСЭК больше не будет

Вместо них с 1 января будут новые экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах.

Эти новые комиссии будут выборочно получать на рассмотрение пациента. Ни он сам, ни комиссия не узнают, кто из врачей собирается рассмотреть этот вопрос. Цифровизированная система обеспечит прозрачность всех решений.

Чтобы пройти оценку, человек обращается к своему врачу — профильному специалисту. Этот врач будет направлять на оценивание, руководствуясь следующими критериями:

Наступление срока повторного осмотра

Устойчивый или необратимый характер заболевания

Длительная временная нетрудоспособность непрерывно до 120 или в течение года до 150 дней.

Особые случаи: заболевания туберкулезом или критические медицинские состояния, не требующие ожидания.

Установленные ранее статусы лиц с инвалидностью остаются по-прежнему.

Платные услуги в больницах

С 1 января государственные и коммунальные учреждения здравоохранения будут брать деньги за определенные услуги. Эти услуги Кабмин не будет покрывать программой медицинских гарантий.

предоставление медицинских услуг не по месту жительства или пребывания пациента при условии, что это не вызвано его состоянием;

возможность самостоятельно выбрать врача при получении специализированной медицинской помощи в плановом порядке в стационаре;

пребывание в палате с повышенным уровнем комфорта и сервиса по желанию пациента.

Платить нужно будет за обращение без направления врача, кроме случаев, когда оно не требуется.

Стоимость дополнительных услуг медучреждения будут определять самостоятельно. Оплатить медицинскую помощь можно только в безналичной форме на официальный счет заведения.

Учительская доплата в 1000 грн

С 1 января 2025 года Правительство вводит ежемесячную учительскую доплату в размере 1300 гривен в дополнение к основной зарплате. "На руки" педагоги получат 1000 грн. гривен до налогообложения).

В Кабмине обещают, что начисления будут производиться автоматически, учителям не нужно писать заявления, чтобы получать доплату. Будет стоить бюджету 4,6 млрд грн.

Могут подорожать сигареты

В Украине планируют увеличить ставки акцизного налога на табачные изделия. По состоянию на 27 декабря законопроект №11090 передан на подпись президенту.

Если документ будет подписан, то в 2025 году акцизный налог на сигареты и другие табачные изделия привяжут к евро. До принятия закона ставки акциза прописывались в гривнах.

В грядущем году акциз для сигарет поднимут с 57,4 евро до 78 евро за 1000 сигарет, а к 2028 году размер налога достигнет 90 евро. Для потребителя это означает, что за каждую пачку сигарет придется заплатить по крайней мере 78 грн акциза (по текущему курсу НБУ). То есть цена может вырасти на 40 грн за одну пачку, подсчитал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Вместе с этим принятый закон делает исключение для табачных изделий для электрического нагрева (например, IQOS или PLOOM) – ставка налога на них будет меньше, чем для обычных сигарет.

Ранее Телеграф рассказывал, что сахар и шоколад дорожают, цена падать и не думает.