В январе заработает субсидия для ВПЛ: с какого числа подавать и кому доступна

Субсидия будет адресно направляться тем переселенцам, которым не хватает на аренду

В Украине с января можно подавать документы не только на жилищную субсидию. Для переселенцев станет доступна помощь на аренду.

Субсидия на аренду жилья будет предназначаться для ВПЛ по всей Украине — подавать документы можно с 29 января 2025 года. В зависимости от области и города и стоимости жилья соответственно, к сумме субсидии будет применен специальный коэффициент. Это означает, что сумма субсидии в местах с более высокой стоимостью аренды будет выше.

Если состояние семьи — менее 2 прожиточных минимумов ( 5840 грн) на человека, процент субсидии будет выше. В целом субсидия на аренду доступна тем ВПЛ, которые отдают за наем жилья 20% и больше общесемейной прибыли.

Обращаться за получением такого размера помощи нужно в Пенсионный фонд. Там же можно получить и подписать договор на аренду. Для арендодателей это тоже выгодно — государство будет компенсировать часть налогов. Для владельцев это НДФЛ и военный сбор, для физлиц предпринимателей — ставку единого налога, уплачиваемого с аренды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, будет ли влиять на сумму субсидии получение 1000 грн зимней поддержки и средств "Национального кэшбека". В ПФУ рассказали о влиянии на льготы и субсидии.