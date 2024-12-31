Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

2024 года стал для украинцев "добытым и свободным", говорит глава государства

Президент и первая леди Украины Владимир и Елена Зеленские поздравили Украинцев с Новым годом. Примечательно, что сделали они это в 19:00 по Киевскому времени.

Об этом они сообщили в своих telegram-каналах. По его словам, 2025 год станет для украинцев "годом жизни и свободы".

Они напомнили, что каждый день 2024 года был добыт украинскими военными и всеми жителями страны, которые продолжают защищать Украину, трудиться на ее благо, помогать и укреплять ее.

"Мы, украинцы, знаем, как это – не ждать, что принесет завтра, а бороться каждый день и каждый год свободы. И 2024-й стал именно таким – добытым и свободным. Еще одним шагом к справедливости, к честному миру, к нашей победе, к жизни без войны. Силы нам всем в новом году, единстве, воодушевлении. С новым годом жизни и свободы, с нашим годом!", — сказано в сообщениях.

Как сообщалось ранее, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов говорил, что в 2025 году, для нашей страны будет больше удачи, тогда как России придется принимать сложные решения.