У пропагандистов настоящая истерика

В пятницу, 26 июля, британский разведчик в сопровождении двух истребителей немного подразнил противовоздушную оборону РФ во временно оккупированному Крыму. Сообщается, что британский самолет провел разведку над Черным морем, а своим появлением вызвал большой ажиотаж, в частности, среди российских пропагандистов.

О появлении самолетов над Черным морем стало известно благодаря ресурсу Flightradar24. Об этом, в частности, написал Telegram-канал Fighterbomber, считающийся приближенным к Минобороне РФ.

"Нужно поднять навстречу все, что можно поднять. Ну, хотя бы звено. И сделать все необходимое, чтобы он сюда больше не прилетал", — эмоционально написал администратор канала.

Уже через полчаса на канале опубликовали еще более эмоциональное сообщение. Дело в том, что РФ так и не подняла в воздух "все, что можно поднять", навстречу трем британским самолетам вылетела одна российская "Сушка". Как отметили в Минобороны РФ, при приближении российского истребителя иностранные военные самолеты совершили разворот от Государственной границы Российской Федерации.

Неизвестно, что добило администратора Fighterbomber больше — появление трех британских самолетов или реакция российской армии.

"Сегодня нам решили сильно не присовывать. Ой, я хотел сказать, что

RC-135W сегодня летает по укороченному маршруту в соответствии со своим разведывательным заданием, которое он разумеется выполнит в полном объёме. Ближе 300 км его подпускать нельзя. Это глубина его разведки плюс-минус… но для этого нужно было готовить целую воздушную операцию", — написал эмоционально Fighterbomber.

При этом он отметил, что для того, чтобы провернуть такую операцию, необходимо учесть действия украинских Сил обороны, НАТО, самого разведчика и сопровождавших его исстребителей. Кроме того, необходимо было бы задействовать разные звенья российской армии и сделать это все быстро.

"Нас и в этом случае пока хватило на одинокий Су-27 провожающий улетающий в закат разведчик. Кароче все можно, было бы желание. Во всяком случае, можно хотя бы попробовать. С другой стороны аэродромов, самолётов и личного состава у нас ещё много осталось, можно и х@й забить. А забыл. Ну и конечно надо иметь яйца. В принципе, при наличии яиц, в данном случае, все эти планирования нах@р не нужны.", — написал админ паблика.

Еще через пол часа стратегический самолет-разведчик Королевских ВВС Великобритании вернулся назад, вероятно, для доразведки. У админа канала Fighterbomber едва не случилась истерика.

"Крч, вдувают по самые помидоры. Хорошо, конечно, что мы не такие поддаемся на провокации и смело не допускаем пересечения госграницы. Которая им нах@й не нужна, но это уже нюансы", — написал админ паблика.

Британский разведчик, как и в предыдущий раз, сопровождали два истребителя Eurofighter Typhoon FGR.4 с позывными NIGHTW11 и NIGHT. Время от времени самолеты выключали транспондеры и исчезали с радаров.

"Судя по второй пенетрации подряд, по всей видимости сегодня у нас летчик Су-27 заболел", — написал Flightradar и предположил, что поскольку у российских самолетов нет транспондеров, то хоть кто-то вылетел навстречу британским самолетам.

"Из-за того, что у наших боевых самолетов нет транспондеров, возможно, вечером мы увидим совсем другую картинку в отчетах МО", — написали в паблике.

Здесь стоит напомнить тот факт, что все украинцы давно знают цену отчетам Минобороны РФ: в российском ведомстве не признают колоссальные потери своей армии, всегда бьют только "по гражданским объектам" и сбивают все, что летит на Россию.

К слову, ранее Телеграф сообщал о том, что Пентагон выложил видео, на котором российский самолет атакует американский беспилотник Reaper.