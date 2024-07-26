Британські розвідники "покошмарили" російську ППО у Криму: що відомо

У російських пропагандистів справжня істерика

У п’ятницю, 26 липня, британський розвідник у супроводі двох винищувачів трохи подражнив протиповітряну оборону РФ тимчасово окупованому Криму. Повідомляється, що британський літак провів розвідку над Чорним морем, а своєю появою викликав неабиякий ажіотаж, зокрема, серед російських пропагандистів.

Про появу літаків над Чорним морем стало відомо завдяки ресурсу Flightradar24. Про це, зокрема, написав Telegram-канал Fighterbomber, який вважається наближеним до Міноборони РФ.

"Потрібно підняти назустріч все, що можна підняти. Ну хоч би ланку. І зробити все необхідне, щоби він сюди більше не прилітав", — емоційно написав адміністратор каналу.

Вже за пів години на каналі опублікували ще більш емоційний допис. Річ у тім, що РФ так і не підняла у повітря "все, що можна підняти", назустріч трьом британським літакам вилетіла одна російська "Сушка". Як зазначили у Міноборони РФ, при наближенні російського винищувача іноземні військові літаки виконали розворот від Державного кордону Російської Федерації.

Невідомо, що добило адміністратора Fighterbomber більше — поява трьох британських літаків чи реакція російської армії.

"Сьогодні нам вирішили сильно не присовувати. Ой, я хотів сказати, що RC-135W сьогодні літає по укороченому маршруту відповідно до свого розвідувального завдання, яке він зрозуміло виконає в повному обсязі. Ближче за 300 км, його підпускати не можна. Це глибина його розвідки плюс-мінус… але для цього треба було готувати цілу повітряну операцію", — емоційно написав Fighterbomber.

При цьому він зауважив, що для того, аби провернути таку операцію, необхідно врахувати дії українських Сил оборони, НАТО, самого розвідника і тих, хто його супроводжував. Крім того, необхідно було б задіяти різні ланки російської армії і зробити це все швидко.

"Нас і в цьому випадку поки вистачило на самотній Су-27, що проводжав розвідник, який полетів у закат сонця. Коротше все можна, було б бажання. Принаймні можна хоча б спробувати.

З іншого боку аеродромів, літаків та особового складу у нас ще багато залишилося, можна й х@й забити. А забув. Ну і звісно треба мати яйця. У принципі, за наявності яєць, у цьому випадку, всі ці планування нах@р не потрібні", — написав адмін пабліку.

Ще за пів години стратегічний літак-розвідник Королівських ВПС Великої Британії повернувся назад, ймовірно, для дорозвідки. У адміна каналу Fighterbomber ледь не сталася істерика.

"Крч, вдують по самі помідори. Добре, звичайно, що ми не такі піддаємося на провокації і сміливо не допускаємо перетину держкордону. Який їм нах@й не потрібний, але це вже нюанси", — написав адмін пабліку.

Британський розвідник, як і попереднього разу супроводжували два винищувачі Eurofighter Typhoon FGR.4 з позивними NIGHTW11 та NIGHT. Час від часу літаки вимикали транспондери і тому зникали з радарів.

"Судячи з другої пенетрації поспіль, мабуть, сьогодні у нас льотчик Су-27 захворів", — написав Flightradar і припустив, що оскільки російські літаки не мають транспондерів, то бодай хтось таки вилетів назустріч британським літакам.

"Через те, що у наших бойових літаків немає транспондерів, можливо, ввечері ми побачимо зовсім іншу картинку у звітах МО", — написали у пабліку.

Тут варто нагадати той факт, що всі українці давно знають ціну звітам Міноборони РФ: у російському відомстві не визнають колосальних втрат своєї армії, завжди б’ють лише "по цивільним об’єктам" і збивають геть усе, що летить на Росію.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Пентагон виклав відео, на якому російський літак атакує американський безпілотник Reaper.