Отсрочка от мобилизации: кто не подлежит призыву во время мобилизации, перечень

Закон устанавливает четкий перечень

Военная служба — это обязанность каждого гражданина призывного возраста. Однако действующее законодательство предусматривает отсрочку для определенных категорий военнообязанных.

Отсрочка предусматривается статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там прописан четкий перечень, когда человека не могут мобилизировать в ряды ВСУ.

В частности не подлежат призыву военную службу во время мобилизации военнообязанные:

если они забронированы на период мобилизации и военного времени и находятся на специальном военном учете;

признаны лицами с инвалидностью или временно непригодными к воинской службе;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины с несовершеннолетними детьми, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, отбывает наказание в местах лишения свободы;

женщины и мужчины, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или с определенными тяжелыми заболеваниями;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний с инвалидностью I или II группы;

усыновители, на содержании которых находятся дети, которые на момент усыновления были сиротами или детьми, лишенными родительской опеки;

лица, заняты постоянным уходом за больными членами семьи,

опекун лица, признанного судом недееспособным;

имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, а также с инвалидностью III группы вследствие определенных заболеваний;

лица, у которых один из родителей с инвалидностью I или II группы или один из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать;

члены семьи второй ступени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ними;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

нардепы, работники судебной системы, Уполномоченный ВР Украины по правам человека, члены Счетной палаты, других государственных и дипломатических органов;

определенные категории госслужащих и другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Призыву также не подлежат:

те, кто получает образование на дневной или дуальной форме;

определенные работники учреждений образования

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции или во время вооруженной агрессии РФ;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины.

Также не подлежать призыву на военную службу во время мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, прошедшие базовую общевойсковую подготовку. Они могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Нельзя также призвать военнообязанных из числа граждан, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Ранее мы рассказывали, действительно ли с 1 августа поменялись правила отсрочки. Также "Телеграф" писал, нужно ли проходить ВЛК при отсрочке.