"Подробности будут прекрасны": в Мариуполе "неслучайный" пожар у важного объекта оккупантов (фото, видео)

Возгорание случилось в районе Хладокомбината

Во временно оккупированном городе Мариуполь произошел пожар на важном объекте российских захватчиков. В небо поднимаются столбы черного дыма.

Информация об этом была опубликована в местных пабликах. На кадрах с места происшествия видно, что возгорание действительно масштабное.

"В Мариуполе пожар возле воинской части оккупантов", — пишет в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.

Тем временем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем ТГ-канале сообщает, что пожар разгорелся в районе Хладокомбината.

"Мариупольское Сопротивление сообщает о внезапном пожаре в городе новой военной базы в районе Хладокомбината (47.177975, 37.568491). Пока без деталей. Но поверьте, они прекрасны", — написал он.

Также Андрющенко подчеркнул, что пожар буквально наблюдает весь город. Детонации пока нет. Взрывов также не было. Однако оккупанты оттуда быстро уехали.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Мелитополе произошел ряд взрывов, после чего вспыхнул пожар. Позже стало известно, что в городе горит аэродром.