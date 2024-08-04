"Подробиці будуть прекрасні": у Маріуполі "невипадкова" пожежа біля важливого об’єкту окупантів (фото, відео)

Займання сталося в районі Хладокомбінату

У тимчасово окупованому місті Маріуполь сталася пожежа біля важливого об’єкта російських загарбників. У небо здіймаються стовпи чорного диму.

Інформація про це була опублікована у місцевих пабліках. На кадрах з місця події видно, що спалах справді масштабний.

"У Маріуполі пожежа біля військової частини окупантів", — пише у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

Тим часом радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму ТГ-каналі повідомляє, що пожежа спалахнула в районі Хладокомбінату.

"Маріупольський Опір повідомляє про раптову пожежу в місті нової військової бази в районі Хладокомбінату (47.177975, 37.568491). Поки що без деталей. Але повірте, вони прекрасні", — написав він.

Також Андрющенко наголосив, що пожежа буквально спостерігає все місто. Детонації наразі немає. Вибухів також не було. Проте окупанти звідти швидко поїхали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Мелітополі сталася низка вибухів, після чого спалахнула пожежа. Пізніше стало відомо, що у місті горить аеродром.