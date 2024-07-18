"Ты царь что ли?": чеченская семья загнала внедорожник на пляж в Мариуполе, случился скандал (видео)

Главу семейства не устроило возмущение других на пляже

Пока украинский Мариуполь временно оккупирован, туда приезжают россияне и не только и устраивают там настоящий хаос. Такая ситуация случилась но одном из пляжей, куда семья из Чечни загнала свой внедорожник едва ли не к берегу, а когда авто попросили убрать, это привело к потасовке.

Информация об этом была опубликована в одном из пабликов. На видео, прикрепленном к посту, видно, что глава семействе и владелец авто агрессивно отреагировал на требование отогнать машину с пляжа.

"Белый Лексус с тремя Х в номере вырулили на берег в поисках козырного места. Подняв кучу пыли, припарковался поближе к воде. Отдыхающие сделали замечание — вокруг куча детей, гонять опасно", — пишет автор поста.

Несмотря на требования, чеченская семья продолжала стоять на своем и отказалась убирать машину.

"Здесь дети отдыхают. Ты заехал. Царь что ли?", — прозвучало в сторону владельца авто от одного из участников ссоры.

Затем глава семейства набросился на одного из требующий убрать машину с пляжа. Тут же ему стали говорить, что он и его машина не мешает, но их возмутило, почему он подъехал прямо к берегу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Мариуполь в оккупации. В городе строят жилье для российских беженцев.