Как Буратино стал пропагандистом: популярные сказки, которые в СССР украли у Запада и выдали за свои

В советское время многие произведения, в том числе детские сказки, адаптировались и переосмыслялись с учетом идеологических установок.

Многие советские киноленты, известные детям 90-х, на самом деле были своего рода плагиатом западных произведений. Кроме того, они стали пропагандистской "бомбой". Яркий тому пример экранизированная сказка "Золотой ключик, или Приключения Буратино", которая имела значительное сходство с итальянским героем Пиноккио.

"Телеграф" составил список сказок советского кинематографа, которые были адаптированы и переосмыслены в контексте советской идеологии.

Так, советская пропаганда начинала работать над менталитетом своих граждан с раннего детства. Не редко в таких сказках просматривается идеи "оккупации новых территорий, милитаризма и отказа от свободы выбора", отмечает "Освіторія".

"Золотой ключик, или Приключения Буратино" (О. Толстой, 1936) – "Приключения Пиноккио" (К. Колоди, 1883)

Пиноккио – ожившая деревянная кукла, которая проходит преображение от безделья к настоящему успеху благодаря труду. Главная идея — стать человеком в прямом и переносном смысле. Самосовершенствование, преодоление искушений и эгоизма, умение вести себя "по-человечески".

Толстой же заимствовал из сказки все, кроме финала. Советский Буратино не горел желанием учиться и бунтовал против этикета и правил морали, которым его обучала Мальвина.

В финале "Буратино" написано, что теперь куклы будут постоянно ставить спектакль "о том, как мы победили всех своих врагов". Последние слова текста: враг "сел в лужу". Можно ничего не делать, а просто радоваться, что захватили новую территорию (театра) и победили всех.

Многие дети воспринимали эту сказку просто как увлекательную историю, не задумываясь о её идеологическом подтексте. Например, противостояние бедных кукол и богатого злодея Карабаса-Барабаса можно рассматривать как аллегорию классовой борьбы.

"Старый Хоттабыч" (Л. Лагин, 1938) – "Медный Кувшин" (Ф. Энсти, 1901)

По сюжету повести "Медный кувшин" лондонский архитектор покупает антикварный кувшин, где оказывается заточен Джин. За свое освобождение тот пытается отблагодарить мужчину и обещает исполнить любые желания. Но сталкивается с проблемами налогов на золото и появлением автомобилей на дорогах вместо слонов.

'Писатель Лагин, автор книги "Старый Хоттабыч", решил переделать историю под коммунизм. Он сменил место событий на СССР, а спаситель Джина радуется возможности не посещать уроки, но сдать экзамены на "отлично", а с горы золота насмехается.

"От магии на экзамене мальчик гневно отказывается, говорит, что лучше умрет, чем возьмет драгоценности, а Хапугин [жадный герой] превращается в американского капиталиста", – отмечает источник.

"Царство малышей. Приключения Мурзилки и лесных человечков" А. Хвольсон, 1913 г., – "Книга Брауни" (П.Кокс, 1887)

Мурзилку скопировали из комиксов канадско-американского автора Палмера Кокса "Книга брауни". Российская автор Анна Хвольсон позаимствовала героев и сюжет, написала расширенные тексты (в комиксах достаточно было нескольких предложений, чтобы описать сцену). А еще адаптировала для русскоязычных детей: например, сменила имена. Так, брауни Чоли-Бутоньерка стал Мурзилкой. В российских изданиях по сей день пишут, что американский оригинал скучен, якобы напрашивался на переработку.

Позже появился журнал "Мурзилка". Как и большинство советских изданий, он отражал официальную идеологию государства. Журнал стремился воспитывать детей в духе коммунистических идеалов. Сам Мурзилка часто изображался как пионер или октябрёнок, что способствовало популяризации детских коммунистических организаций. Рассказы и стихи часто содержали темы патриотизма, трудолюбия, коллективизма. Публиковались истории о пионерах-героях, советских лидерах и достижениях СССР.

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