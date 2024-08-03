Зачем в СССР клали кирпич в бачок унитаза: странный лайфхак, который может сработать сейчас

Причина была проста

В Советском Союзе существовало множество удивительных и непривычных вещей. Например, младшему поколению внушали, что внутри жвачки могут быть лезвие и иглы.

А дома советские жители клали кирпич в бачок унитаза. "Телеграф" разбирался в причинах этого необычного действия.

Зачем у советских людей в бачке лежал кирпич

В то время в стране был дефицит водных ресурсов и каждая капля была на вес золота. Кирпич уменьшал объем воды, который был необходим для полного смыва и тем самым снижал расходы на водоснабжение. Поэтому отправляя кирпич в бачок унитаза, советские люди экономили.

Кроме того, система санитарии в СССР была устаревшей и неэффективной. У многих унитазов не было достаточной силы смыва. Это вызывало частые засоры и очень плохое удаление отходов. Кладя кирпич в бачок, люди компенсировали недостатки системы, создавая дополнительное давление и улучшая смыв.

Это не первый необычный лайфхак времен СССР. Например, советские девушки бросали в чашку кофе кусок сливочного масла. Эта хитрость очень им помогала.

Кстати, во время СССР также массово разводили ядовитый борщевик. Однако растение не оправдало свои ожидания, но в результате оно разрослось по всей территории страны.